Brookfield acquiert Peakstone Realty Trust pour 1,2 milliard de dollars
information fournie par Zonebourse 02/02/2026 à 16:16

Brookfield Asset Management a annoncé lundi l'acquisition de Peakstone Realty Trust, valorisée à environ 1,2 milliard de dollars. L'opération, qui prévoit le rachat de la totalité des actions en circulation au prix de 21 dollars par titre, a fait bondir l'action de Peakstone de plus de 32% à l'ouverture des marchés. Le prix proposé représente une prime de 34% par rapport au dernier cours de clôture de l'entreprise.

La finalisation de la transaction est attendue d'ici la fin du deuxième trimestre 2026. Entièrement réglée en numéraire, cette acquisition s'inscrit dans la stratégie de Brookfield visant à renforcer sa présence dans le secteur immobilier industriel. Citigroup Global Markets agit comme conseiller financier de Brookfield, tandis que le cabinet juridique Gibson, Dunn & Crutcher LLP accompagne l'opération sur le plan légal.

Valeurs associées

BROOKFIELD RG-A
63,360 CAD TSX +2,08%
