Brookfield acquiert Peakstone Realty Trust pour 1,2 milliard de dollars
La finalisation de la transaction est attendue d'ici la fin du deuxième trimestre 2026. Entièrement réglée en numéraire, cette acquisition s'inscrit dans la stratégie de Brookfield visant à renforcer sa présence dans le secteur immobilier industriel. Citigroup Global Markets agit comme conseiller financier de Brookfield, tandis que le cabinet juridique Gibson, Dunn & Crutcher LLP accompagne l'opération sur le plan légal.
Valeurs associées
|63,360 CAD
|TSX
|+2,08%
