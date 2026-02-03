SpaceX acquiert xAI alors que Musk veut unifier ses ambitions

Illustration du logo de SpaceX et d'Elon Musk

par Echo Wang et Joey Roulette

Elon Musk a annoncé lundi le rachat par SpaceX de la start-up xAI, également détenue par le milliardaire, qui devrait ainsi fusionner l'entreprise de fusées et de ‍satellites avec le fabricant du chatbot Grok pour unifier ses ambitions en matière d'intelligence artificielle (IA) et d'espace.

"Cela marque non seulement le prochain chapitre, mais aussi le prochain livre de la mission de SpaceX et xAI : évoluer pour créer un soleil sensible afin de ‌comprendre l'univers et étendre la lumière de la conscience aux étoiles !", a déclaré Elon Musk.

La transaction, rapportée pour la première fois par Reuters jeudi dernier, représente l'un des partenariats les plus ambitieux jamais conclus dans le secteur technologique, fusionnant un ​sous-traitant spatial et de défense avec un développeur d'IA en pleine croissance dont les coûts sont largement liés aux ⁠puces, aux centres de données et à l'énergie.

Elle est également de nature à renforcer les ambitions de SpaceX dans les centres de données, alors qu'Elon Musk est en concurrence dans ce domaine avec d'autres géants ⁠tels que Google, Meta, la société Anthropic - soutenue ‍par Amazon - et avec OpenAI dans l'IA.

La société issue de la fusion de SpaceX et ⁠de xAI devrait fixer le prix de ses actions à environ 527 dollars et serait valorisée à quelque 1.250 milliards de dollars, a rapporté Bloomberg News plus tôt dans la journée.

Selon l'accord de fusion, xAI deviendrait une filiale à 100% de SpaceX, a déclaré ​à Reuters une source proche du dossier.

Cette opération intervient alors que la société spatiale prévoit une introduction en bourse spectaculaire cette année, qui pourrait la valoriser à plus de 1.500 milliards de dollars, selon deux personnes au fait du projet.

SpaceX, xAI et Elon ⁠Musk n'ont pas répondu dans l'immédiat à des demandes de commentaires.

La transaction consolide encore davantage l'empire commercial et ​la fortune d'Elon Musk sous la forme d'un écosystème plus soudé et se renforçant mutuellement - ​ce que certains investisseurs et analystes ​appellent officieusement la "Muskonomy" - qui comprend déjà Tesla, le fabricant de puces cérébrales Neuralink et la société de tunnels The Boring Company.

L'homme le ​plus riche du monde a l'habitude de fusionner ses entreprises. L'année ⁠dernière, il a intégré le réseau social X à xAI par le biais d'un échange d'actions, donnant ainsi à la start-up spécialisée dans l'IA un accès aux données et à la distribution du réseau social. En 2016, il a aussi utilisé les actions de Tesla pour racheter sa société d'énergie solaire SolarCity.

L'accord annoncé lundi est susceptible d'attirer l'attention des régulateurs et des investisseurs sur la gouvernance, la ‌valorisation et les conflits d'intérêts, compte tenu des rôles de direction d'Elon Musk dans plusieurs entreprises, ainsi que des mouvements potentiels d'ingénieurs, de technologies propriétaires et de contrats entre les entités.

SpaceX détient également des contrats fédéraux d'une valeur de plusieurs milliards de dollars avec la Nasa, le département américain de la Défense et les agences de renseignement américain, qui ont tous le pouvoir d'examiner les opérations de fusion-acquisition pour des raisons de sécurité nationale et d'autres risques.

(Echo Wang à New York, Joey Roulette à Washington et Juby ‌Babu à Mexico, version française Benjamin Mallet)