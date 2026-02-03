 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

SpaceX acquiert xAI alors que Musk veut unifier ses ambitions
information fournie par Reuters 03/02/2026 à 07:31

Illustration du logo de SpaceX et d'Elon Musk

Illustration du logo de SpaceX et d'Elon Musk

par Echo Wang et Joey Roulette

Elon Musk a annoncé lundi le rachat par SpaceX de la start-up xAI, également détenue par le milliardaire, qui devrait ainsi fusionner l'entreprise de fusées et de ‍satellites avec le fabricant du chatbot Grok pour unifier ses ambitions en matière d'intelligence artificielle (IA) et d'espace.

"Cela marque non seulement le prochain chapitre, mais aussi le prochain livre de la mission de SpaceX et xAI : évoluer pour créer un soleil sensible afin de ‌comprendre l'univers et étendre la lumière de la conscience aux étoiles !", a déclaré Elon Musk.

La transaction, rapportée pour la première fois par Reuters jeudi dernier, représente l'un des partenariats les plus ambitieux jamais conclus dans le secteur technologique, fusionnant un ​sous-traitant spatial et de défense avec un développeur d'IA en pleine croissance dont les coûts sont largement liés aux ⁠puces, aux centres de données et à l'énergie.

Elle est également de nature à renforcer les ambitions de SpaceX dans les centres de données, alors qu'Elon Musk est en concurrence dans ce domaine avec d'autres géants ⁠tels que Google, Meta, la société Anthropic - soutenue ‍par Amazon - et avec OpenAI dans l'IA.

La société issue de la fusion de SpaceX et ⁠de xAI devrait fixer le prix de ses actions à environ 527 dollars et serait valorisée à quelque 1.250 milliards de dollars, a rapporté Bloomberg News plus tôt dans la journée.

Selon l'accord de fusion, xAI deviendrait une filiale à 100% de SpaceX, a déclaré ​à Reuters une source proche du dossier.

Cette opération intervient alors que la société spatiale prévoit une introduction en bourse spectaculaire cette année, qui pourrait la valoriser à plus de 1.500 milliards de dollars, selon deux personnes au fait du projet.

SpaceX, xAI et Elon ⁠Musk n'ont pas répondu dans l'immédiat à des demandes de commentaires.

La transaction consolide encore davantage l'empire commercial et ​la fortune d'Elon Musk sous la forme d'un écosystème plus soudé et se renforçant mutuellement - ​ce que certains investisseurs et analystes ​appellent officieusement la "Muskonomy" - qui comprend déjà Tesla, le fabricant de puces cérébrales Neuralink et la société de tunnels The Boring Company.

L'homme le ​plus riche du monde a l'habitude de fusionner ses entreprises. L'année ⁠dernière, il a intégré le réseau social X à xAI par le biais d'un échange d'actions, donnant ainsi à la start-up spécialisée dans l'IA un accès aux données et à la distribution du réseau social. En 2016, il a aussi utilisé les actions de Tesla pour racheter sa société d'énergie solaire SolarCity.

L'accord annoncé lundi est susceptible d'attirer l'attention des régulateurs et des investisseurs sur la gouvernance, la ‌valorisation et les conflits d'intérêts, compte tenu des rôles de direction d'Elon Musk dans plusieurs entreprises, ainsi que des mouvements potentiels d'ingénieurs, de technologies propriétaires et de contrats entre les entités.

SpaceX détient également des contrats fédéraux d'une valeur de plusieurs milliards de dollars avec la Nasa, le département américain de la Défense et les agences de renseignement américain, qui ont tous le pouvoir d'examiner les opérations de fusion-acquisition pour des raisons de sécurité nationale et d'autres risques.

(Echo Wang à New York, Joey Roulette à Washington et Juby ‌Babu à Mexico, version française Benjamin Mallet)

Elon Musk
Fusions / Acquisitions
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Marjan Rintel à Los Angeles, aux États-Unis, le 17 mai 2023. ( AFP / PATRICK T. FALLON )
    Transport aérien: la directrice générale de KLM reconduite
    information fournie par Boursorama avec AFP 03.02.2026 08:18 

    La directrice générale de KLM, Marjan Rintel, a été reconduite à son poste pour un second mandat de quatre ans, ont annoncé lundi soir la compagnie aérienne néerlandaise et sa maison mère, le groupe Air France-KLM. Mme Rintel, dont la première nomination avait ... Lire la suite

  • siège d'Amundi (Crédit: / Amundi)
    A suivre aujourd'hui... Amundi
    information fournie par AOF 03.02.2026 08:18 

    (AOF) - Amundi dévoile un résultat net ajusté de 1,35 milliard d'euros (MdEUR) au titre de 2025. Hors contribution exceptionnelle d'impôt sur les sociétés, il aurait approché 1,43 MdEUR, en progression de 3%, tandis que son résultat avant impôt s'est accru de 6% ... Lire la suite

  • Logo d'Amundi à l'extérieur du siège de la société à Paris
    Amundi dépasse les attentes au T4, les clients se diversifient face au dollar
    information fournie par Reuters 03.02.2026 08:14 

    par Mathieu Rosemain Amundi a fait état mardi d'une collecte nette plus élevée que prévu au quatrième trimestre, la directrice générale du premier gestionnaire d'actifs européen ‍soulignant que ses clients recherchaient des investissements de diversification en ... Lire la suite

  • Elon Musk à Davos, le 22 janvier 2026. ( AFP / FABRICE COFFRINI )
    SpaceX absorbe xAI au moment où Elon Musk cherche des milliards pour ses ambitions spatiales
    information fournie par Boursorama avec AFP 03.02.2026 08:10 

    SpaceX, l'entreprise spatiale d'Elon Musk, va absorber xAI, son entreprise d'intelligence artificielle qui développe le robot IA Grok et le réseau social X, a annoncé lundi le multimilliardaire, en pleine opération pour lever les milliards nécessaires à ses ambitions ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank