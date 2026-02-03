Broadridge revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels en raison de la solidité de sa communication avec les investisseurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société Fintech Broadridge Financial

BR.N a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année et a affiché un bénéfice en hausse au deuxième trimestre mardi, porté par la vigueur de son activité de communication avec les investisseurs.

L'entreprise, l'un des plus grands fournisseurs de services technologiques et de communication avec les investisseurs aux États-Unis, a bénéficié de l'augmentation de l'activité des entreprises.

"Nos résultats reflètent une forte croissance organique de 7 %, y compris une forte participation des investisseurs et des niveaux élevés d'activités événementielles", a déclaré le directeur général Tim Gokey.

Broadridge prévoit désormais une croissance du bénéfice par action ajusté pour l'ensemble de l'année de 9 % à 12 %, alors qu'elle prévoyait auparavant une croissance de 8 % à 12 %.

Le segment des solutions de communication avec les investisseurs, la plus grande unité de la société, a enregistré une hausse de 7 % de son chiffre d'affaires pour atteindre 1,23 milliard de dollars au cours du trimestre qui s'est achevé le 31 décembre.

Le chiffre d'affaires trimestriel total a augmenté de 8 % pour atteindre 1,7 milliard de dollars, tandis que le bénéfice ajusté par action s'est élevé à 1,59 dollar, contre 1,56 dollar un an plus tôt.