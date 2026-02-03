Broadridge progresse grâce au relèvement de ses prévisions de croissance du bénéfice par action ajusté pour l'exercice annuel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 février - ** Les actions de la société fintech Broadridge Financial BR.N augmentent de 2,85% à 203,99 $ avant le marché

** La société relève la limite inférieure de sa prévision de croissance du BPA ajusté pour l'exercice 26 à 9 % contre 8 %, tout en maintenant la limite supérieure à 12 %

** Le bénéfice ajusté du T2 est de 1,59 $ par action pour le trimestre clos le 31 décembre, contre 1,56 $ par action un an plus tôt

** Cinq analystes sur 10 considèrent l'action comme un "achat fort" ou un "achat" et 5 comme un "maintien"; leur estimation médiane est de 269 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, le BR a baissé de 16,7 % au cours des 12 derniers mois