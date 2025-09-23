Broadpeak publie ses résultats du premier semestre 2025

Broadpeak (Code ISIN : FR001400AJZ7 – Code Mnémonique : ALBPK), acteur de référence des solutions logicielles dédiées au streaming vidéo, publie aujourd’hui ses résultats au titre du premier semestre 2025. Les comptes ont été arrêtés par le conseil d’administration lors de sa réunion du 22 septembre 2025 et ont fait l’objet d’une revue limitée des Commissaires aux Comptes.



Au 30 juin 2025, le chiffre d’affaires de Broadpeak s’établit à 21,7 millions d’euros (M€), en croissance de 26,2% par rapport au premier semestre 2024 (+27,8% à taux de change constant ). Cette performance résulte d’une hausse de +10,6% au premier trimestre suivie d’une accélération à +37,3% au deuxième trimestre, liée à un gros contrat – de plusieurs millions d’euros - dans le Cloud PVR avec un opérateur européen, client de Broadpeak depuis plusieurs années.

Soutenue par ce contrat, l’activité en EMEA (Europe, Moyen-Orient & Afrique) a progressé de 88,2% au premier semestre de l’exercice. Sur le continent américain, le recul de l’activité (-36,9%) reflète en partie une base de comparaison exigeante