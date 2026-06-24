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Broadpeak : Descriptif du programme de rachat d’actions propres approuvé par l’assemblée générale du 23 juin 2026.
information fournie par Boursorama CP 24/06/2026 à 17:40

Communiqué de presse BROADPEAK

Descriptif du programme de rachat d’actions propres approuvé par l’assemblée générale du 23 juin 2026

Conformément aux dispositions du règlement délégué (UE) n°2016/1052 de la commission du 8 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 par des normes techniques de réglementation concernant notamment les conditions applicables aux programmes de rachat d’actions ainsi que des article 241-1 et suivants du règlement général de l’AMF, le présent descriptif a pour objectif de décrire les finalités et les modalités du programme de rachat de ses propres actions par Broadpeak (la « Société »). Ce programme a été autorisé par l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 23 juin 2026.

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