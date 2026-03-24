Broadcom signale des contraintes d'approvisionnement et affirme que la capacité de TSMC constitue un goulet d'étranglement

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(Ajout d'un commentaire sur les nouveaux entrants et l'augmentation prévue de la capacité au paragraphe 11) par Wen-Yee Lee

Le concepteur de puces Broadcom

AVGO.O déclare qu'il constate des contraintes dans la chaîne d'approvisionnement à travers le secteur technologique, y compris des limites de capacité chez son partenaire de fabrication TSMC 2330.TW , alors que la demande croissante de puces d'intelligence artificielle met la production à rude épreuve.

"Nous constatons que TSMC atteint les limites de capacité de production", a déclaré mardi à la presse Natarajan Ramachandran, directeur du marketing produit de la division Physical Layer Products de Broadcom, ajoutant qu'il aurait qualifié la capacité de TSMC d'"infinie" il y a encore quelques années.

"Ils vont augmenter la capacité jusqu'en 2027, mais cela est devenu un goulot d'étranglement, ou cela a en quelque sorte étouffé la chaîne d'approvisionnement en 2026", a-t-il déclaré.

TSMC n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire envoyée par courriel.

L'entreprise taïwanaise, principal producteur mondial de puces d'IA avancées, a déclaré en janvier que ses capacités étaient limitées, car l'essor de la construction d'infrastructures d'IA a absorbé une grande partie de ses lignes de production avancées.

Le plus grand fabricant de puces sous contrat au monde, qui compte parmi ses principaux clients Nvidia NVDA.O et Apple

AAPL.O , a également déclaré à l'époque qu'il s'efforçait de réduire l'écart entre l'offre et la demande.

LES TENSIONS SUR L'OFFRE NE SE LIMITENT PAS AUX PUCES

Selon M. Ramachandran, les pénuries vont au-delà des semi-conducteurs et affectent plusieurs chaînes d'approvisionnement adjacentes.

"Même s'il existe de nombreux fournisseurs dans l'industrie aujourd'hui ... il y a certainement une contrainte d'approvisionnement dans le domaine des lasers", a-t-il déclaré, ajoutant que les cartes de circuits imprimés étaient également devenues un goulot d'étranglement "inattendu".

Il a cité les circuits imprimés utilisés dans les émetteurs-récepteurs optiques, indiquant que les délais de livraison étaient passés de six semaines à six mois.

Les fournisseurs taïwanais et chinois de circuits imprimés sont confrontés à des limites de capacité, ce qui contribue aux retards, a déclaré M. Ramachandran, sans nommer les fournisseurs.

Il a ajouté qu'il n'était pas trop inquiet pour l'industrie, car les nouveaux arrivants et l'expansion des capacités devraient atténuer les contraintes d'approvisionnement au fil du temps.

De nombreux clients concluent désormais des accords à long terme avec les fournisseurs afin de s'assurer des engagements de capacité pour une période pouvant aller jusqu'à trois ou quatre ans, a-t-il ajouté.

Cette tendance a été soulignée par le fabricant de puces mémoire Samsung Electronics 005930.KS , qui a déclaré la semaine dernière qu'il travaillait avec des clients importants pour passer à des contrats plus longs, de trois à cinq ans.

Cette évolution reflète le désir des clients de bénéficier d'une sécurité d'approvisionnement à plus long terme et les efforts des fournisseurs pour se prémunir contre les fluctuations de la demande.