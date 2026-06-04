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Broadcom s'effondre après des résultats décevants et des prévisions moroses concernant ses puces IA
information fournie par Reuters 04/06/2026 à 10:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 juin - ** Les actions de Broadcom AVGO.O ont chuté de 11,9 % jeudi avant l'ouverture de la Bourse, après que le fabricant de puces a manqué les estimations de Wall Street concernant son chiffre d'affaires du deuxième trimestre et que ses prévisions de chiffre d'affaires pour ses puces d'IA se sont révélées légèrement inférieures aux attentes

** La société a annoncé un chiffre d'affaires de 22,19 milliards de dollars pour le deuxième trimestre, manquant les estimations de 22,27 milliards de dollars, et a déclaré s'attendre à un chiffre d'affaires de 16 milliards de dollars pour les puces IA au troisième trimestre, légèrement en deçà du consensus de 16,36 milliards de dollars

** Les analystes de Jefferies ont déclaré que Broadcom devait “surmonter un obstacle de taille pour afficher une croissance chaque trimestre”, les prévisions de juillet et la réaffirmation d'un chiffre d'affaires de plus de 100 milliards de dollars pour l'IA au cours de l'exercice 2027 étant peu susceptibles de satisfaire un marché qui s'attend déjà à des chiffres plus élevés

** AVGO a toutefois prévu un chiffre d'affaires global d'environ 29,4 milliards de dollars pour le troisième trimestre, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 28,54 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** L'objectif de cours médian des analystes est de 498,33 dollars, ce qui représente un écart de 4 % par rapport à son cours de clôture de mercredi, à 479,23 dollars

** L'action a bondi d'environ 38,5 % depuis le début de l'année, surperformant la hausse de 15,5 % de l'indice Nasdaq

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 04/06/2026 à 10:12:00.

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