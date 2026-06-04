 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Broadcom s'effondre alors que des résultats inférieurs aux attentes assombrissent les espoirs liés à l'essor de l'IA
information fournie par Reuters 04/06/2026 à 10:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Rashika Singh

Jeudi, l'action Broadcom AVGO.O a chuté d'environ 12 % en pré-ouverture, au lendemain d'une annonce où la société n'a pas atteint ses prévisions de chiffre d'affaires trimestriel et a déçu les attentes élevées des investisseurs, qui espéraient une dynamique plus forte grâce à l'essor de l'IA.

Le fabricant de puces pourrait perdre plus de 285 milliards de dollars de capitalisation boursière au cours actuel de 418,83 dollars, si les pertes se confirment.

Broadcom est en concurrence avec Nvidia NVDA.O , dont les processeurs graphiques restent la référence en matière de charges de travail liées à l'IA, ce qui souligne l'intensification de la concurrence au sommet du marché des puces d'IA.

Matt Britzman, analyste actions senior chez Hargreaves Lansdown, a déclaré que cette vague de ventes reflétait "un cas classique où des attentes très élevées se heurtent à un marché qui exigeait la perfection", ajoutant que les investisseurs sanctionnaient des résultats inférieurs à leurs attentes.

Le directeur général de Broadcom, Hock Tan, a quant à lui revu à la hausse ses prévisions de livraisons à plus de 10 gigawatts de puces IA en 2027, tout en s'en tenant à l'objectif à long terme de la société de 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires dans le domaine de l'IA.

Les analystes de TD Cowen ont déclaré que le fait de réitérer des objectifs de chiffre d'affaires liés à l'IA déjà ambitieux sans les relever, sur un marché qui s'attend à des "résultats nettement supérieurs aux prévisions et à des révisions à la hausse", risque de décevoir les investisseurs, ajoutant que ce trimestre laisse planer des "questions persistantes" quant à l'exécution et au calendrier de montée en puissance.

La flambée des prix des puces mémoire due à une pénurie d'approvisionnement a mis à rude épreuve l'ensemble du secteur. Cependant, les dirigeants de la société ont déclaré que Broadcom était "très sereine", ayant assuré son approvisionnement pour 2026 et 2027.

Le moral des investisseurs a également été affecté par les perspectives moroses de Broadcom concernant le chiffre d'affaires des puces IA au troisième trimestre, renforçant les craintes que, bien que la demande reste forte, la croissance ne s'accélère pas aussi rapidement que les marchés l'avaient anticipé.

La concurrence s'intensifie également, alors que des concurrents tels que Marvell Technology MRVL.O développent leurs activités de puces sur mesure et renforcent leurs liens avec des clients hyperscalers.

L'action Marvell a reculé d'environ 4%.

L'activité principale de Broadcom est restée solide, le chiffre d'affaires des semi-conducteurs IA ayant augmenté de 143% en glissement annuel pour atteindre 10,8 milliards de dollars au cours du trimestre.

L'action se négocie à 29,90 fois ses estimations de bénéfices prévisionnels, contre un multiple de 61,70 pour Marvell et de 27,94 pour l'indice S&P 500 .SPX , selon les données de LSEG.

Valeurs associées

BROADCOM
479,2300 USD NASDAQ -0,49%
MARVELL TECH
301,6500 USD NASDAQ +3,73%
NVIDIA
214,7500 USD NASDAQ -3,62%
S&P 500 INDEX
7 553,68 Pts CBOE -0,74%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 04/06/2026 à 10:50:04.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda
    La BoJ devrait relever ses taux d'intérêt en juin, selon des sources
    information fournie par Reuters 04.06.2026 11:37 

    par Leika Kihara La Banque du Japon (BoJ) devrait ‌relever ses taux d'intérêt en juin, à moins qu'une forte escalade du conflit au Moyen-Orient ne vienne perturber les ​marchés, ont indiqué trois sources à Reuters. Alors que le conflit continue de faire rage au ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 04.06.2026 11:29 

    Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,23% pour le Dow Jones .DJI mais en baisse de 0,49% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 1,21% pour le Nasdaq .IXIC

  • Des étudiants, Belly Sharpe (C), 18, et Eben Mans (D), 20, rient avec un ami à l'entrée de leur dortoir Vaalbos dans l'enclave afrikaner d'Orania en Afrique du Sud, le 28 janvier 2026. ( AFP / CAMILLA RICHETTI )
    Orania, l'enclave afrikaner passéiste séduit une certaine jeunesse
    information fournie par AFP 04.06.2026 11:18 

    En marge de la nation arc-en-ciel, une génération entière a grandi dans l'entre-soi d'Orania, enclave afrikaner monochrome de plus de 3.000 habitants qui a fêté ses 35 ans ce week-end. A voir le public dépassant rarement 30 ans dans un bar baissant rideau à minuit, ... Lire la suite

  • Conséquences d'une frappe israélienne, dans la ville de Gaza
    Des frappes israéliennes font neuf morts dans la bande de Gaza
    information fournie par Reuters 04.06.2026 11:18 

    Des bombardements israéliens ont tué ‌jeudi au moins neuf Palestiniens dans la bande de Gaza, dont cinq membres d'une même famille, ont ​déclaré les services de santé du territoire. Au moins 15 autres personnes ont été blessées. L'aviation israélienne a frappé ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
ABIVAX
79,95 +12,21%
CAC 40
8 222,05 +0,88%
SOITEC
151,8 -8,39%
Pétrole Brent
96,32 -1,10%
2CRSI
54,5 -1,71%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank