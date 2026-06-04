Broadcom s'effondre alors que des résultats inférieurs aux attentes assombrissent les espoirs liés à l'essor de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Rashika Singh

Jeudi, l'action Broadcom AVGO.O a chuté d'environ 12 % en pré-ouverture, au lendemain d'une annonce où la société n'a pas atteint ses prévisions de chiffre d'affaires trimestriel et a déçu les attentes élevées des investisseurs, qui espéraient une dynamique plus forte grâce à l'essor de l'IA.

Le fabricant de puces pourrait perdre plus de 285 milliards de dollars de capitalisation boursière au cours actuel de 418,83 dollars, si les pertes se confirment.

Broadcom est en concurrence avec Nvidia NVDA.O , dont les processeurs graphiques restent la référence en matière de charges de travail liées à l'IA, ce qui souligne l'intensification de la concurrence au sommet du marché des puces d'IA.

Matt Britzman, analyste actions senior chez Hargreaves Lansdown, a déclaré que cette vague de ventes reflétait "un cas classique où des attentes très élevées se heurtent à un marché qui exigeait la perfection", ajoutant que les investisseurs sanctionnaient des résultats inférieurs à leurs attentes.

Le directeur général de Broadcom, Hock Tan, a quant à lui revu à la hausse ses prévisions de livraisons à plus de 10 gigawatts de puces IA en 2027, tout en s'en tenant à l'objectif à long terme de la société de 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires dans le domaine de l'IA.

Les analystes de TD Cowen ont déclaré que le fait de réitérer des objectifs de chiffre d'affaires liés à l'IA déjà ambitieux sans les relever, sur un marché qui s'attend à des "résultats nettement supérieurs aux prévisions et à des révisions à la hausse", risque de décevoir les investisseurs, ajoutant que ce trimestre laisse planer des "questions persistantes" quant à l'exécution et au calendrier de montée en puissance.

La flambée des prix des puces mémoire due à une pénurie d'approvisionnement a mis à rude épreuve l'ensemble du secteur. Cependant, les dirigeants de la société ont déclaré que Broadcom était "très sereine", ayant assuré son approvisionnement pour 2026 et 2027.

Le moral des investisseurs a également été affecté par les perspectives moroses de Broadcom concernant le chiffre d'affaires des puces IA au troisième trimestre, renforçant les craintes que, bien que la demande reste forte, la croissance ne s'accélère pas aussi rapidement que les marchés l'avaient anticipé.

La concurrence s'intensifie également, alors que des concurrents tels que Marvell Technology MRVL.O développent leurs activités de puces sur mesure et renforcent leurs liens avec des clients hyperscalers.

L'action Marvell a reculé d'environ 4%.

L'activité principale de Broadcom est restée solide, le chiffre d'affaires des semi-conducteurs IA ayant augmenté de 143% en glissement annuel pour atteindre 10,8 milliards de dollars au cours du trimestre.

L'action se négocie à 29,90 fois ses estimations de bénéfices prévisionnels, contre un multiple de 61,70 pour Marvell et de 27,94 pour l'indice S&P 500 .SPX , selon les données de LSEG.