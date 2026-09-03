Broadcom revoit à la hausse ses prévisions concernant les puces d'IA, alors que les géants de la tech continuent de débloquer des sommes de plus en plus importantes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Broadcom revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires pour les puces d'IA de l'exercice 2027, les portant de 100 milliards de dollars à environ 115 milliards de dollars

* La société prévoit que le chiffre d'affaires lié aux puces d'IA doublera pour atteindre environ 230 milliards de dollars au cours de l'exercice 2028

* Les ventes de puces d'IA au troisième trimestre ont plus que triplé pour atteindre 16,7 milliards de dollars, contribuant ainsi à un chiffre d'affaires supérieur aux estimations

(Mise à jour des cours de l'action, ajout d'un graphique, de commentaires d'analystes et de détails tirés de la conférence téléphonique sur les résultats tout au long de l'article)

AVGO.O , de Broadcom, a prévu mercredi des ventes solides de puces d'IA pour les deux prochaines années, apportant une nouvelle preuve que l'appétit des géants de la tech pour les infrastructures d'IA reste intact, alors que les investisseurs scrutent le retour sur investissement de ces dépenses massives.

L’action de la société basée à Palo Alto, en Californie, a reculé de plus de 1 % en séance prolongée, récupérant une partie de ses pertes antérieures.

Elles ont progressé d’environ 6 % cette année, affichant une sous-performance significative par rapport à leurs concurrents et à l’indice global des semi-conducteurs .SOX , alors que les inquiétudes liées aux dépenses en IA et la concurrence accrue persistent, notamment suite au récent accord de Marvell avec Google concernant des puces sur mesure.

Broadcom, dont les puces d’IA sur mesure sont utilisées par des entreprises telles que Meta Platforms

META.O ,Google GOOGL.O (filiale d’Alphabet) et OpenAI

, a déclaré s’attendre désormais à un chiffre d’affaires lié aux puces d’IA d’environ 115 milliards de dollars pour l’exercice fiscal se terminant en octobre 2027, contre une prévision antérieure de plus de 100 milliards de dollars. La société prévoit que ce chiffre doublera pour atteindre environ 230 milliards de dollars au cours de l’exercice fiscal 2028.

Ces perspectives soulignent à quel point les dépenses en IA s’étendent au-delà des processeurs coûteux de Nvidia NVDA.O , ce qui profite à des fournisseurs tels que Broadcom, qui propose à la fois des puces sur mesure et les composants réseau permettant de relier les systèmes d’IA entre eux. Alors que les géants de la tech se livrent à une course effrénée pour développer des infrastructures d’IA , les commandes de puces d’IA de Broadcom ont dépassé les 30 milliards de dollars rien que pour le dernier trimestre.

Le directeur général Hock Tan a déclaré aux analystes que Broadcom s'était assuré un approvisionnement suffisant pour soutenir les prévisions revues à la hausse pour l'année prochaine, alors que la demande des clients continue de croître. Il a indiqué que la société disposait d'une visibilité sur les déploiements supplémentaires d'infrastructures d'IA jusqu'en 2028, notamment plus de 10 gigawatts pour Anthropic, plus de 5 GW pour OpenAI et 3 GW pour Meta.

« Il s'agit d'une capacité engagée, et non d'une simple aspiration, qui comble en grande partie l'écart par rapport aux attentes du marché », a déclaré Patrick Moorhead, directeur général du cabinet d'analyse Moor Insights & Strategy.

Le chiffre d’affaires du quatrième trimestre devrait s’élever à environ 34,8 milliards de dollars, soit un montant inférieur à l’estimation moyenne des analystes de 35,03 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Les ventes de puces d'IA ont plus que triplé pour atteindre 16,7 milliards de dollars au troisième trimestre, portant le chiffre d'affaires total de Broadcom à 29,59 milliards de dollars, un résultat supérieur aux estimations de 29,36 milliards de dollars. Le bénéfice ajusté s'est établi à 3,32 dollars par action, contre des estimations de 3,24 dollars.