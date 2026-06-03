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Broadcom recule après des recettes du deuxième trimestre inférieures aux prévisions
information fournie par Reuters 03/06/2026 à 23:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 juin - ** L'action de Broadcom ( AVGO.O ) recule de 6,2% à 449,40 $ après la clôture

** AVGO annonce un chiffre d'affaires de 22,19 milliards de dollars pour le deuxième trimestre, en deçà de l'estimation moyenne des analystes de 22,27 milliards de dollars - données compilées par LSEG

** Broadcom prévoit un chiffre d'affaires d'environ 29,4 milliards de dollars au troisième trimestre, contre une estimation de 28,54 milliards de dollars

** "Au troisième trimestre, nous prévoyons que le chiffre d'affaires des semi-conducteurs liés à l'IA progressera de plus de 200% en glissement annuel pour atteindre 16 milliards de dollars" - Hock Tan, directeur général

** AVGO en hausse de 38,5% depuis le début de l'année

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