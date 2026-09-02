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Broadcom recule après avoir publié des prévisions de chiffre d'affaires trimestriel décevantes
information fournie par Reuters 02/09/2026 à 22:59
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 septembre - ** L'action Broadcom a chuté de près de 3 % pour s'établir à 356 dollars en séance prolongée

** La société prévoit un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux estimations de Wall Street, ce qui laisse entendre qu'une concurrence intense pourrait freiner les gains générés par ses processeurs sur mesure

** Elle table sur un chiffre d'affaires d'environ 34,8 milliards de dollars au quatrième trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 35,03 milliards de dollars – données compilées par LSEG

** Les ventes de puces d'IA au troisième trimestre ont plus que triplé pour atteindre 16,7 milliards de dollars, portant le chiffre d'affaires total de Broadcom à 29,59 milliards de dollars

** Le bénéfice par action ajusté du troisième trimestre, à 3,32 dollars, dépasse l'estimation de 3,24 dollars

** Depuis le début de l’année jusqu’à la dernière clôture, l’action a progressé d’environ 6%

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