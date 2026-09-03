Broadcom recule alors que ses prévisions de chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre sont inférieures aux estimations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 septembre - ** L'action de Broadcom ( AVGO.O ) recule de 2,2% à 359,36 dollars lors des échanges avant l'ouverture du marché

** La société a relevé ses prévisions de chiffre d'affaires à long terme pour les puces d'IA , mais a publié des perspectives de chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre inférieures aux estimations

** La société table désormais sur un chiffre d’affaires lié aux puces d’IA d’environ 115 milliards de dollars pour l’exercice 2027, contre plus de 100 milliards auparavant, et prévoit que ce chiffre double pour atteindre environ 230 milliards de dollars lors de l’exercice 2028, en raison d’une forte demande des clients

** “Nous considérons ces prévisions comme crédibles et pensons que la demande sous-jacente en infrastructures d'IA continuera d'augmenter jusqu'en 2030”, déclarent les analystes de Morningstar

** AVGO prévoit un chiffre d'affaires d'environ 34,8 milliards de dollars au quatrième trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 35,03 milliards de dollars – données compilées par LSEG

** Quarante-sept analystes attribuent en moyenne la recommandation “acheter” au titre; le cours cible médian s’établit à 525 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture d’hier, le titre affichait une hausse de 6,1% depuis le début de l’année