Broadcom prévoit un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux prévisions grâce à la forte demande en puces d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Correction: au paragraphe 7, il faut lire « le bénéfice ajusté a dépassé les estimations », et non « est resté en deçà ».)

Broadcom AVGO.O a annoncé mercredi un chiffre d'affaires prévisionnel pour le troisième trimestre supérieur aux attentes de Wall Street, misant sur une forte demande pour ses puces IA sur mesure et ses équipements réseau.

Cependant, l'action de la société basée à Palo Alto, en Californie, a chuté de plus de 2 % en séance prolongée. Elle avait gagné près de 8 % la semaine dernière à l'approche de la publication des résultats.

Broadcom a consolidé sa position de principal bénéficiaire de la course à l'IA, en développant des puces sur mesure pour des hyperscalers tels que Meta META.O et Google ( GOOGL.O , filiale d'Alphabet), en tant qu'alternative aux processeurs Nvidia NVDA.O , coûteux et gourmands en énergie, qui dominent le marché.

Alors que le secteur de l'IA évolue rapidement, les capacités et les exigences en matière d'apprentissage automatique varient considérablement d'une entreprise à l'autre, ce qui conduit les grandes entreprises du cloud à construire leurs propres processeurs afin de réduire les coûts et de personnaliser les charges de travail.

Le chiffre d'affaires devrait s'élever à environ 29,4 milliards de dollars au troisième trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 28,54 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

« Au troisième trimestre, nous prévoyons que le chiffre d'affaires des semi-conducteurs liés à l'IA augmentera de plus de 200 % en glissement annuel pour atteindre 16,0 milliards de dollars », a déclaré le directeur général Hock Tan.

Au deuxième trimestre, le chiffre d'affaires a augmenté de 48 % pour atteindre 22,19 milliards de dollars, manquant de peu les estimations de 22,27 milliards de dollars. Le bénéfice ajusté s'est établi à 2,44 dollars par action, dépassant les estimations de 2,40 dollars.