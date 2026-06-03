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Broadcom prévoit un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux prévisions
information fournie par Reuters 03/06/2026 à 22:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Broadcom AVGO.O a annoncé mercredi un chiffre d'affaires pour le troisième trimestre supérieur aux prévisions de Wall Street, misant sur une forte demande pour ses puces d'IA sur mesure et ses équipements réseau. Le chiffre d'affaires devrait s'élever à environ 29,4 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars pour le trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 28,54 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars, selon les données compilées par LSEG.

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