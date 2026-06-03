Broadcom prévoit un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux prévisions

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Broadcom AVGO.O a annoncé mercredi un chiffre d'affaires pour le troisième trimestre supérieur aux prévisions de Wall Street, misant sur une forte demande pour ses puces d'IA sur mesure et ses équipements réseau. Le chiffre d'affaires devrait s'élever à environ 29,4 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars pour le trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 28,54 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars, selon les données compilées par LSEG.