Broadcom prévoit un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux prévisions, dans un contexte de concurrence croissante sur le marché des puces d'IA sur mesure

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un graphique et de précisions dans les paragraphes 5, 8 et 10; mise à jour des cours boursiers)

Broadcom AVGO.O a annoncé mercredi un chiffre d’affaires trimestriel inférieur aux estimations de Wall Street, laissant entendre qu’une concurrence intense pourrait freiner les gains générés par ses processeurs sur mesure.

L'action de la société basée à Palo Alto, en Californie, a chuté de plus de 3 % en séance prolongée. Elle a progressé d'environ 6 % cette année, affichant une sous-performance significative par rapport à ses concurrents et à l'indice global des semi-conducteurs .SOX .

Bien que Broadcom soit un acteur clé du secteur des puces, la société est à la traîne par rapport à Nvidia NVDA.O , leader de l’IA, dont les processeurs graphiques dominants restent la référence du secteur pour les charges de travail liées à l’IA.

La société prévoit un chiffre d’affaires d’environ 34,8 milliards de dollars pour le quatrième trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 35,03 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

La directrice financière, Amie Thuener, a déclaré que la société prévoyait de maintenir sa marge d’exploitation ajustée à 66 % pour le quatrième trimestre, un niveau inchangé par rapport à l’année dernière.

Broadcom a également indiqué s’attendre à un chiffre d’affaires de 21,7 milliards de dollars pour ses puces d’IA au quatrième trimestre, soit un peu plus que les estimations de 21,33 milliards de dollars avancées par les analystes interrogés par Visible Alpha.

Les clients de l’entreprise concluent également des accords avec des sociétés concurrentes. Le mois dernier, Marvell a conclu un accord portant sur des puces sur mesure avec Google, qui pourrait faire du géant de la recherche l’un de ses principaux investisseurs avec une participation pouvant atteindre 12,2 milliards de dollars.

En avril, Broadcom a signé un accord à long terme pour fournir à Google les futures générations de puces d’IA sur mesure jusqu’en 2031.

La capacité de Broadcom à répondre à la demande explosive en matière d’IA a également été mise à l’épreuve par une chaîne d’approvisionnement sous pression. Afin de réduire sa dépendance vis-à-vis d’un seul fabricant, l’entreprise a signé en juillet un protocole d’accord pluriannuel avec Samsung Electronics

005930.KS , d’une valeur de plus de 200 milliards de dollars .

Les ventes de puces d’IA ont plus que triplé pour atteindre 16,7 milliards de dollars au troisième trimestre, portant le chiffre d’affaires total de Broadcom à 29,59 milliards de dollars, un résultat supérieur aux estimations de 29,36 milliards de dollars. Le bénéfice ajusté s’est établi à 3,32 dollars par action, contre des estimations de 3,24 dollars.