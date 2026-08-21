Broadcom envisage jusqu'à 100 milliards de dollars de dette pour financer les puces d'IA

Broadcom discuterait avec plusieurs investisseurs d'un financement massif destiné aux infrastructures de calcul d'Anthropic et d'autres entreprises d'intelligence artificielle, selon Bloomberg.

Broadcom serait en discussions avec un groupe de financeurs pour lever plus de 60 milliards de dollars de dette, selon Bloomberg. L'opération financerait un montage autour de puces d'intelligence artificielle destinées notamment à Anthropic. Blackstone et Apollo Global Management, déjà engagés sur un premier accord de 35 MdsEUR avec le groupe, y participeraient.

Le financement pourrait comprendre environ 30 milliards de dollars de dette junior. Broadcom garantirait parallèlement une partie d'une tranche senior sécurisée évaluée entre 60 et 70 milliards de dollars. Au total, les sommes envisagées pourraient ainsi atteindre jusqu'à 100 milliards de dollars. Le groupe occupe une place croissante dans la course aux puces d'IA en concevant des composants personnalisés pour de grands groupes technologiques. Sa position a fait grimper sa capitalisation à 1 732 MdsUSD, au 7e rang américain.

L'engagement initial doit ajouter 1 gigawatt de capacité de calcul, avec les puces personnalisées et les solutions réseau de Broadcom. Plus largement, le partenariat vise à fournir plus de 20 gigawatts de puissance de calcul aux principaux laboratoires d'IA d'ici 2028. La nouvelle dette pourrait être émise par un véhicule de titrisation et reprendre une structure proche de celle du financement de juin.

Ce projet énorme illustre une fois de plus les besoins en financement gigantesques des infrastructures IA. D'un côté, ils font converger des sommes extraordinaires vers les Etats-Unis, mais de l'autre, ils posent des questions sur le retour sur investissement et sur le risque d'accumuler de la dette dans un écosystème largement interdépendant.