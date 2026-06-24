Broadcom en hausse après l'annonce par OpenAI d'une puce sur mesure conçue en collaboration avec l'entreprise

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 juin - ** Le fabricant américain de puces Broadcom AVGO.O affiche une hausse de 1,4% après avoir chuté de plus de 3% lors de la dernière séance

** OpenAI dévoile sa première puce IA sur mesure, conçue en collaboration avec AVGO et baptisée Jalapeño

** Cette puce est conçue pour effectuer une tâche spécifique de l’IA, appelée “inférence”, au cours de laquelle les données sont traitées afin de répondre aux requêtes des utilisateurs adressées à un chatbot tel que ChatGPT

** Le déploiement de cette puce est prévu d’ici la fin de l’année

** En tenant compte des gains enregistrés lors de ces séances, AVGO affiche une hausse de 11,5% depuis le début de l’année, contre une progression de 91,2% pour l’indice des semi-conducteurs de Philadelphie .SOX