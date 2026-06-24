 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Broadcom en hausse après l'annonce par OpenAI d'une puce sur mesure conçue en collaboration avec l'entreprise
information fournie par Reuters 24/06/2026 à 17:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 juin - ** Le fabricant américain de puces Broadcom AVGO.O affiche une hausse de 1,4% après avoir chuté de plus de 3% lors de la dernière séance

** OpenAI dévoile sa première puce IA sur mesure, conçue en collaboration avec AVGO et baptisée Jalapeño

** Cette puce est conçue pour effectuer une tâche spécifique de l’IA, appelée “inférence”, au cours de laquelle les données sont traitées afin de répondre aux requêtes des utilisateurs adressées à un chatbot tel que ChatGPT

** Le déploiement de cette puce est prévu d’ici la fin de l’année

** En tenant compte des gains enregistrés lors de ces séances, AVGO affiche une hausse de 11,5% depuis le début de l’année, contre une progression de 91,2% pour l’indice des semi-conducteurs de Philadelphie .SOX

Valeurs associées

BROADCOM
385,1700 USD NASDAQ +1,32%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
26,6 -3,69%
CAC 40
8 385,49 +0,54%
Pétrole Brent
73,63 -4,38%
SOITEC
107,3 -10,88%
STELLANTIS
5,181 -1,74%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank