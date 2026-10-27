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Broadcom en hausse après l'annonce d'un tour de table de 63 milliards de dollars pour Anthropic
information fournie par Reuters 27/10/2026 à 15:33

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 octobre - ** L'action de Broadcom AVGO.O , société spécialisée dans les semi-conducteurs et les logiciels d'infrastructure, a progressé de 2,5 % à 337,29 dollars, atteignant son plus haut niveau depuis deux semaines

** Les banques de Wall Street et Blackstone mobilisent 63 milliards de dollars pour financer les puces d'IA de Broadcom destinées à Anthropic

** D.A. Davidson relève la recommandation sur AVGO de « neutre » à « acheter », estimant que les financements et introductions en Bourse potentiels d’Anthropic et d’OpenAI soutiendront la croissance des puces sur mesure

** Anthropic pourrait représenter la moitié des 32,3 GW de contrats de puces d’IA prévus par Broadcom – D.A. Davidson

** Morningstar estime que l’accord de financement d’Anthropic par Broadcom pourrait générer près de 60 milliards de dollars de chiffre d’affaires en 2027 pour AVGO

** Anthropic devrait devenir le plus gros client de Broadcom en 2027

** Rosenblatt estime que l’amélioration de la solvabilité d’Anthropic pourrait réduire, voire éliminer, la nécessité pour Broadcom de garantir les futurs accords de financement

** Le titre se négocie à 17,06 fois le BPA prévu pour les 12 prochains mois, soit un niveau inférieur à la médiane du secteur (18,41)

** 49 des 51 courtiers attribuent à l’action la note « acheter » ou supérieure, et 2 la note « conserver »; objectif de cours médian: 525 dollars – données compilées par LSEG

** Compte tenu de la baisse enregistrée lors de la séance, AVGO affiche une baisse de 2,4 % depuis le début de l'année

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