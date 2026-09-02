Broadcom déçoit malgré l'envolée de ses ventes de puces pour l'IA

Broadcom a dévoilé des prévisions de chiffre d'affaires légèrement inférieures aux attentes pour son quatrième trimestre, malgré la forte croissance de ses activités liées à l'intelligence artificielle. Le groupe vise environ 34,8 milliards de dollars de revenus, contre 35,03 milliards anticipés par les analystes selon LSEG. L'action recule de près de 3% dans les échanges post clôture et n'affiche qu'une progression d'environ 6% depuis le début de l'année.

Les ventes de puces dédiées à l'IA devraient atteindre 21,7 milliards de dollars au quatrième trimestre, légèrement au-dessus des 21,33 milliards attendus. Au troisième trimestre, elles ont plus que triplé pour s'établir à 16,7 milliards de dollars, portant le chiffre d'affaires total à 29,59 milliards de dollars. Le bénéfice ajusté a atteint 3,32 dollars par action, alors que Broadcom continue de bénéficier de la demande pour les processeurs personnalisés destinés aux infrastructures d'IA.

Le groupe fait toutefois face à une concurrence accrue, notamment de Marvell, qui a récemment conclu avec Google un accord susceptible de générer 120 milliards de dollars de revenus jusqu'à l'exercice 2033. Broadcom doit également gérer les tensions sur sa chaîne d'approvisionnement et cherche à diversifier ses fournisseurs. En juillet, l'entreprise a ainsi signé avec Samsung Electronics un protocole d'accord pluriannuel représentant plus de 200 milliards de dollars.