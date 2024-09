Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Broadcom: croissance de 18% du BPA au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 06/09/2024 à 07:42









(CercleFinance.com) - Broadcom a publié jeudi soir un BPA non-GAAP en croissance de 18% à 1,24 dollar et un EBITDA ajusté en hausse de 42% à 8,22 milliards de dollars au titre de son troisième trimestre comptable, pour des revenus accrus de 47% à près de 13,1 milliards.



'Ces résultats reflètent la vigueur continue de nos solutions de semi-conducteurs d'IA et de VMware', explique son CEO Hock Tan, soulignant que 'la transformation de VMware continue de très bien progresser'.



'Nous prévoyons que les revenus de l'IA s'élèveront à 12 milliards de dollars pour l'exercice 2024, grâce aux réseaux Ethernet et aux accélérateurs personnalisés pour les centres de données d'IA', ajoute-t-il.



Pour les trois derniers mois de son exercice qui s'achèvera début novembre, Broadcom anticipe une marge d'EBITDA ajusté de l'ordre de 64%, pour des revenus projetés aux environs de 14 milliards de dollars.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.