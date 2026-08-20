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Broadcom cherche à lever plus de 60 milliards de dollars dans le cadre de sa dernière opération de financement par emprunt liée à l'IA, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 20/08/2026 à 23:56
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Réécriture intégrale avec des détails tirés du rapport et du contexte)

Broadcom AVGO.O est en pourparlers avec un groupe de prêteurs afin de lever plus de 60 milliards de dollars de dette dans le cadre d’un accord de financement de puces d’intelligence artificielle qui profitera à Anthropic et à d’autres entreprises, a rapporté jeudi Bloomberg News , citant des sources proches du dossier .

Ce financement pourrait inclure une tranche de dette subordonnée d’environ 30 milliards de dollars, tandis que le concepteur de puces garantirait une partie d’une tranche de dette senior garantie dont le montant pourrait se situer entre 60 et 70 milliards de dollars, précise le rapport.

Les montants en discussion pourraient porter le montant total levé jusqu’à 100 milliards de dollars, selon l’article.

Broadcom joue un rôle crucial dans la conception de puces sur mesure pour des entreprises telles qu’Alphabet GOOGL.O et Meta META.O , alors que les entreprises technologiques cherchent à développer leurs propres puces afin de réduire leur dépendance vis-à-vis du leader du marché, Nvidia NVDA.O . Broadcom a également conclu des accords d’approvisionnement en puces avec Anthropic et OpenAI.

Blackstone BX.N et Apollo Global Management APO.N seraient en pourparlers avec Broadcom pour participer au financement, ajoute l’article.

Blackstone a refusé de commenter, tandis que Broadcom et Apollo n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters concernant l’article de Bloomberg.

Ce financement potentiel fait suite à un partenariat conclu en juin entre Broadcom, Apollo et Blackstone afin de financer une extension de 35 milliards de dollars de la capacité de calcul d’Anthropic à l’aide des puces sur mesure et des solutions réseau de Broadcom.

L'engagement initial devait permettre d'ajouter un gigawatt de capacité de calcul, tandis que le partenariat vise globalement à fournir plus de 20 gigawatts de puissance de calcul aux principaux laboratoires d’IA d’ici 2028.

La nouvelle dette serait émise par une entité ad hoc et pourrait s’apparenter à l’accord de 35 milliards de dollars, selon Bloomberg News .

Les entreprises technologiques se tournent de plus en plus vers les marchés obligataires pour financer leurs investissements coûteux dans l’IA. Les "hyperscalers", notamment Alphabet, Amazon AMZN.O et Microsoft MSFT.O , ont indiqué que les dépenses consacrées à l’IA resteraient élevées jusqu’en2026.

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340,6700 USD NASDAQ -1,17%
AMAZON.COM
260,1100 USD NASDAQ -2,16%
APOLLO GLB MGMT
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BLACKSTONE
141,355 USD NYSE -2,59%
BROADCOM
364,0300 USD NASDAQ +0,43%
META PLATFORMS
545,8300 USD NASDAQ -0,04%
MICROSOFT
481,1500 USD NASDAQ -0,65%
NVIDIA
216,8500 USD NASDAQ -0,33%
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