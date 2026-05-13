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Broadcom attaque Bruxelles dans le cadre de l'enquête antitrust liée à VMware
information fournie par Zonebourse 13/05/2026 à 20:51

Broadcom a engagé une procédure judiciaire contre les autorités européennes de la concurrence afin de contester des demandes de documents contenant des avis juridiques rédigés par ses avocats américains. Cette action intervient dans le cadre de l'enquête ouverte après le rachat de VMware par le groupe en 2023. Le fabricant américain de semi-conducteurs a saisi le Tribunal de l'Union européenne au Luxembourg, affirmant agir "par principe" pour défendre la confidentialité des échanges entre avocats et clients.

Le groupe estime que le secret professionnel des avocats constitue un droit fondamental, notamment aux États-Unis où Broadcom est basé. Dans l'Union européenne, cette protection juridique couvre uniquement les communications entre une entreprise et ses avocats externes, contrairement aux règles américaines plus larges. Broadcom précise toutefois continuer à coopérer avec les demandes d'informations formulées par la Commission européenne, qui a indiqué être prête à défendre ses décisions devant les tribunaux européens.

Cette procédure s'inscrit dans un contexte de tensions croissantes autour du rachat de VMware. Broadcom fait actuellement face à une plainte antitrust déposée par le CISPE, une organisation représentant des fournisseurs européens de services cloud. Le groupe reproche notamment à Broadcom sa décision de mettre fin au programme VMware Cloud Service Provider en Europe. Le CISPE, qui compte parmi ses membres associés Microsoft et Amazon, critique également l'action judiciaire de Broadcom, estimant que l'entreprise réclame la transparence des acteurs européens tout en cherchant à protéger ses propres communications internes dans le cadre de l'enquête.

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