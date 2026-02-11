British International Investment déclare qu'elle a suspendu ses nouveaux investissements dans DP World en raison des allégations d'Epstein

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'organisation britannique de financement du développement, British International Investment, a déclaré mercredi qu'elle avait suspendu ses investissements avec DP World à la suite d'allégations selon lesquelles son directeur général, Sultan Ahmed bin Sulayem, était lié au financier américain en disgrâce Jeffrey Epstein.

Un porte-parole de BII a déclaré dans un courriel: "Nous sommes choqués par les allégations contenues dans les dossiers Epstein concernant le sultan Ahmed bin Sulayem. À la lumière de ces allégations, nous ne ferons pas de nouveaux investissements avec DP World tant que la société n'aura pas pris les mesures nécessaires."

BII investit aux côtés de DP World dans quatre ports d'Afrique.