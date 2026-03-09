British Business - 9 mars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

Le Times

- Des juristes de haut rang et des dizaines de députés travaillistes s'insurgent contre le projet "irréalisable" de David Lammy de réduire de moitié les procès devant jury, de 15 000 à 7 500 affaires par an, dans une tentative controversée de résorber un arriéré de 80 000 affaires en suspens.

- Les députés travaillistes et les dirigeants de l'opposition exhortent le Premier ministre britannique Keir Starmer à annuler la visite d'État du roi Charles III prévue en avril à Washington, citant l'attitude "irrespectueuse" du président américain Donald Trump à l'égard du Royaume-Uni.

The Guardian

- Malgré les assurances du gouvernement quant à la diversité de l'approvisionnement, les réserves de gaz de la Grande-Bretagne ont chuté pour atteindre moins de deux jours de stockage, alors que la guerre contre l'Iran détourne les méthaniers vers l'Asie et fait grimper les prix britanniques à 137 pence le therm.

- Le parti Alba se dissout et ne participera pas aux élections écossaises de 2026, à la suite d'une crise financière et d'une enquête de police sur des "irrégularités" qui ont fait que son passif a largement dépassé son actif.

The Telegraph

- Sir Keir Starmer a parlé à Donald Trump pour la première fois depuis que le président américain l'a critiqué pour ne pas avoir soutenu les frappes contre l'Iran.

- La Royal Navy pourrait devoir compter sur une escorte française pour le HMS Prince of Wales alors qu'elle se prépare à un déploiement au Moyen-Orient, car le manque de navires de guerre britanniques disponibles n'a laissé qu'un destroyer et deux frégates prêts à l'action.

Sky News

- Le gouvernement britannique a condamné Grok AI d'Elon Musk en le qualifiant d'"irresponsable" après que le chatbot a généré des messages haineux, ce qui pourrait entraîner des amendes allant jusqu'à 18 millions de livres ou 10 % du chiffre d'affaires mondial de X en vertu de la loi sur la sécurité en ligne (Online Safety Act).