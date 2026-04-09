British Business - 9 avril

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Voici les principaux articles parus dans les pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

Le Times

- Adam Back a démenti être le fondateur du bitcoin après la publication par le New York Times d'une longue enquête suggérant que l'informaticien britannique était le mystérieux créateur de la crypto-monnaie.

- Le gouvernement britannique a déclaré mercredi qu'il avait choisi le chef d'entreprise Ian Cheshire pour présider l'Ofcom, l'autorité de régulation des médias qui a pour mission croissante de protéger les utilisateurs des plateformes en ligne contre les préjudices.

The Guardian

- Le Royaume-Uni a pour mission de contribuer à la réouverture du détroit d'Ormuz, a déclaré Keir Starmer , alors que des rapports iraniens font état d'une nouvelle fermeture de cette route maritime clé, quelques heures seulement après un supposé cessez-le-feu.

The Telegraph

- Le secrétaire d'État à l'énergie, Ed Miliband, a approuvé la plus grande ferme solaire de Grande-Bretagne, malgré les objections des riverains qui l'ont comparée à Tchernobyl.

Sky News

- Les administrateurs de Market Financial Solutions, **le prêteur** qui s'est effondré en février à la suite d'allégations de fraude, estiment qu'il en coûtera plus de 50 millions de livres (**66,97 millions de dollars**) pour superviser un processus d'insolvabilité qui pourrait prendre des années.

(1 $ = 0,7467 livre)