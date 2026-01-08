British Business - 8 janvier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

Le Times

* Le gouvernement britannique recevra un cadeau patriotique de plus de 600 millions de livres (807,60 millions de dollars) pour réduire le fardeau de sa dette, de la part d'un fonds caritatif mis en place pour aider le pays à se désendetter.

* Le médicament expérimental de GSK GSK.L pour traiter l'hépatite B chronique a atteint les principaux objectifs de deux études très surveillées, a déclaré le fabricant de médicaments mercredi, ce qui rapproche la société de la mise à disposition d'un remède fonctionnel pour les patients.

The Guardian

* L'organisme britannique de surveillance financière a déclaré lundi qu'il avait infligé une amende à deux anciens directeurs financiers de Carillion après qu'ils aient abandonné leurs appels contre les conclusions selon lesquelles ils ont trompé les investisseurs sur la santé financière de la société avant qu'elle ne s'effondre en 2018.

The Telegraph

* Les forces britanniques ont aidé les États-Unis à saisir un pétrolier sanctionné qui se dirigeait vers un port russe, dans un défi direct à Vladimir Poutine.

Sky News

* Le propriétaire de Waterstones, Elliott Management, est proche d'engager des banquiers pour travailler sur une cotation de plusieurs milliards de livres du libraire transatlantique.

* Downing Street courtise les chefs d'entreprise pour accompagner Sir Keir Starmer lors de sa première visite bilatérale à Pékin, alors qu'une décision se profile quant à l'approbation de la nouvelle ambassade controversée de la Chine à Londres.

(1 $ = 0,7429 livre)