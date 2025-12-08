British Business - 8 décembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

The Times

- Anglo American AAL.L s'attend à un retour de bâton de la part des investisseurs concernant les plans d'attribution au directeur général Duncan Wanblad d'une prime en actions d'une valeur d'environ 8,5 millions de livres (11,32 millions de dollars) s'il réussit la fusion avec son rival canadien Teck Resources TECKb.TO .

- Les emplois, les investissements et la sécurité énergétique de la Grande-Bretagne sont menacés par les taxes punitives imposées aux producteurs de pétrole et de gaz de la mer du Nord, a averti Brian Gilvary, président d'Ineos Energy.

The Guardian

- Le ministre britannique Pat McFadden a déclaré que 350 000 nouvelles opportunités de formation ou de travail seraient offertes aux jeunes bénéficiaires du crédit universel, mais il a ajouté que des "sanctions" seraient prévues pour les demandeurs qui ne s'engageraient pas.

Le Telegraph

- Le parti travailliste britannique a été invité à retarder l'interdiction des voitures à essence et diesel, alors que l'Union européenne s'apprêterait à repousser à 2040 la date limite pour passer au tout-électrique.

Sky News

- Providence Equity Partners, propriétaire du groupe événementiel CloserStill, a engagé des banques pour superviser la vente aux enchères de l'entreprise l'année prochaine, qui pourrait rapporter plus d'un milliard de livres.

1 = 0,7506 livre)