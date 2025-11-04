 Aller au contenu principal
British Business - 4 novembre
information fournie par Reuters 04/11/2025 à 05:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

Le Times

- BP BP.L a accepté de vendre des participations minoritaires dans ses actifs d'oléoducs et de gazoducs terrestres américains dans les bassins Permian et Eagle Ford à la société d'investissement Sixth Street pour 1,5 milliard de dollars.

- Les procureurs italiens ont saisi 1,3 milliard d'euros (1,52 milliard de dollars) d'actions du propriétaire de Campari CPRI.MI , Lagfin, pour des plus-values présumées non déclarées de 5,3 milliards d'euros et des taxes de sortie impayées.

The Guardian

- Le directeur général de Ryanair RYA.I Michael O'Leary a averti que l'économie britannique était "condamnée" sous le gouvernement travailliste de la chancelière Rachel Reeves, appelant à des réductions d'impôts pour stimuler la croissance.

The Telegraph

- Les propriétaires chinois du fabricant britannique de semi-conducteurs Dynex Semiconductor ont arrêté la production de puces à haute tension dans son usine de Lincoln et ont transféré leurs activités vers des installations en expansion en Chine.

Sky News

- La société de rachat britannique Epiris est en pourparlers pour acquérir un ensemble de filiales du groupe de services marketing Next 15 NFGN.L , dont MHP Communications, pour environ 230 millions de livres (308,68 millions de dollars).

(1 $ = 0,7451 livre)

(1 $ = 0,8575 euro)

