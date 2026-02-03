British Business - 3 février

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

Le Times

Un groupe des plus grands fonds de pension du secteur public britannique a demandé à BP BP.L de justifier comment une forte augmentation des dépenses pour de nouveaux projets pétroliers et gaziers contribuera à redresser les performances de l'entreprise avant l'arrivée de son nouveau patron.

Le conseil d'administration de CAB Payments CABP.L a rejeté l'offre publique d'achat de Helios Investment Partners, qui a introduit la société à la Bourse de Londres à une valeur d'un milliard de dollars il y a deux ans et demi.

The Guardian

Le président américain Donald Trump a affirmé que l'Inde avait accepté d'arrêter d'acheter du pétrole russe alors qu'il a annoncé des plans pour réduire les droits de douane sur les exportations indiennes.

L'investisseur britannique Michael Flacks serait "très" intéressé par le rachat de British Steel et sa combinaison avec une autre usine en Italie.

The Telegraph

SpaceX d'Elon Musk a acquis son entreprise de médias sociaux et d'intelligence artificielle xAI dans le cadre d'une transaction de 1,25 billion de dollars.

Sky News

Peter Jones est en pourparlers avancés pour racheter American Golf à Endless, son bailleur de fonds privé de longue date.

The Independent

Les pertes de Costa Coffee KO.N ont plus que doublé pour atteindre 13,5 millions de livres (18,46 millions de dollars) en 2024, alors qu'il se bat pour rivaliser avec des concurrents moins chers.

Le groupe de restauration Various Eateries VAREV.L a déclaré qu'il envisageait des fusions et des acquisitions pour stimuler la croissance après avoir révélé des bénéfices plus élevés.

(1 $ = 0,7314 livre)