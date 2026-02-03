Le FC Porto a perdu son premier match de la saison

Toutes les bonnes choses ont une fin. Le FC Porto l’a découvert ce lundi soir sur la pelouse du Casa Pia AC (2-1). Battus par une équipe de deuxième partie de tableau, les Drag õ es ont vu leur série d’invincibilité prendre fin .

Une situation qui n’inquiète pas André Villas-Boas, qui relativise. « Parfois il y a des résultats difficiles à expliquer, et celui de ce soir en fait partie, développe l’ancien coach de l’OM aujourd’hui président du club portugais après la rencontre. Nous n’étions pas des extra-terrestres avant, mais des humains quand nous gagnions, même si les victoires semblaient faciles alors qu’elles ne l’étaient pas. Aujourd’hui, nous devons accepter la réalité du terrain. » …

SW pour SOFOOT.com