British Business - 29 octobre

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

Le Times

- JP McManus et John Magnier , les magnats des courses de chevaux, et leur partenaire commercial Dermot Desmond, le plus grand actionnaire du Celtic FC, ont vendu Barchester Healthcare, le plus grand opérateur britannique de maisons de soins, au fonds d'investissement immobilier américain Welltower

WELL.N pour 5,2 milliards de livres (6,98 milliards de dollars).

- Les fonds spéculatifs seront autorisés à prendre des paris anonymes "à la baisse" sur les actions des sociétés britanniques, conformément aux nouvelles règles proposées par la Financial Conduct Authority.

The Guardian

- Le National Health Service a rendu la pilule du lendemain disponible gratuitement dans toutes les pharmacies d'Angleterre afin de réduire la "loterie des codes postaux" en matière d'accès à la contraception d'urgence.

- Les ministres ont accepté d'accorder au conseil municipal de Woking , en faillite, une aide sans précédent de 500 millions de livres sterling, dans le cadre des plans gouvernementaux visant à fusionner une douzaine d'autorités locales dans le Surrey.

The Telegraph

- Wingtech 600745.SS , une entreprise technologique chinoise , a dérobé des secrets commerciaux à l'usine de semi-conducteurs de Stockport, dans le Grand Manchester, appartenant à la filiale néerlandaise Nexperia, dans le cadre d'un projet de délocalisation de la production de microprocesseurs hors du pays, selon les médias néerlandais.

- Google GOOGL.O a été accusé de promouvoir de fausses informations sur les retraites auprès des Britanniques après avoir affiché des sites de spam contenant des informations trompeuses en haut de son fil d'actualités.

Sky News

- Pimco, le gestionnaire de fonds obligataires géants, s'est débarrassé de centaines de millions de livres de dettes de Thames Water, alors que le service public en crise se rapproche d'un accord de sauvetage du secteur privé visant à écarter la menace d'une nationalisation temporaire.

(1 $ = 0,7451 livre)