On connaît l'affiche de la finale de la Coupe arabe !
information fournie par So Foot 15/12/2025 à 21:16

On connaît l'affiche de la finale de la Coupe arabe !

On connaît l'affiche de la finale de la Coupe arabe !

Arabie saoudite 0-1 Jordanie

But : Rashdan (66 e ) pour Al-Nashama

Tous les individus qui s’appellent Jordan peuvent être fiers ce lundi.…

FL pour SOFOOT.com

  • Des policiers derrière un cordon de sécurité après qu'une voiture a foncé dans la foule lors de la parade de la victoire pour le trophée de la Premier League remporté club de football Liverpool FC, le 27 mai 2025 à Liverpool, dans le nord-ouest de l'Angleterre ( AFP / Paul ELLIS )
    Parade de Liverpool: les victimes de l'automobiliste ayant foncé dans la foule témoignent de leurs traumatismes
    information fournie par AFP 15.12.2025 19:29 

    Des dizaines de victimes de l'automobiliste qui avait foncé dans les supporteurs du club de foot de Liverpool en mai "dans un accès de rage" ont fait part de leurs séquelles lundi au tribunal, à la veille de l'annonce de sa peine. Paul Doyle, 54 ans, "s'est servi ... Lire la suite

  • OM-Monaco : les précisions de la DTA sur le but refusé à Lamine Camara
    OM-Monaco : les précisions de la DTA sur le but refusé à Lamine Camara
    information fournie par So Foot 15.12.2025 18:42 

    Zone interdite. L’AS Monaco a pu se mordre les doigts d’être rentrée de Marseille avec zéro point dans sa besace, ce dimanche (1-0). Au-delà des occasions manquées, Lamine Camara a pensé ouvrir le score à la 52 e minute… avant de voir son but refusé en raison d’une ... Lire la suite

  • Le Maroc s'offre une place en finale
    Le Maroc s'offre une place en finale
    information fournie par So Foot 15.12.2025 18:29 

    Prévisible. Sur le papier, ça ressemblait à une demi-finale. Sur le terrain, beaucoup moins. Ce lundi après-midi au Khalifa International Stadium, le Maroc, sorti sans frisson de son quart face à la Syrie (1-0), a rapidement pris le dessus sur des Émirats arabes ... Lire la suite

  • Leonardo Jardim n'est plus l'entraîneur de Cruzeiro
    Leonardo Jardim n'est plus l'entraîneur de Cruzeiro
    information fournie par So Foot 15.12.2025 17:26 

    Une dernière samba. L’entraîneur portugais Leonardo Jardim, champion de France en 2017 à Monaco, met fin à sa courte aventure brésilienne. Arrivé en février 2025, il quitte le banc de Cruzeiro après quelques mois, a communiqué le club sur ses réseaux sociaux, au ... Lire la suite

