British Business - 26 février

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

Le Times

- La British Business Bank et le fonds de capital-risque de la défense britannique ont soutenu une levée de fonds de 100 millions de dollars de Seraphim Space, le plus grand investisseur mondial dans le domaine de la technologie spatiale. Il s'agit du troisième fonds de l'entreprise depuis son lancement il y a dix ans.

- Le constructeur de voitures de luxe Aston Martin AML.L va supprimer jusqu'à 600 emplois, soit 20 % de sa main-d'œuvre, dans le Warwickshire et le sud du Pays de Galles, en raison de lourdes pertes.

The Guardian

- Le John Lewis Partnership se retire d'un accord de 500 millions de livres (678,15 millions de dollars) pour construire près de 1 000 logements locatifs à Bromley, Reading et West Ealing en raison d'un "marché immobilier prudent".

- L'activiste britannique anti-islam Tommy Robinson s'est rendu au département d'État américain et a rencontré au moins un fonctionnaire américain, selon des messages publiés sur les médias sociaux par M. Robinson et un fonctionnaire du département.

The Telegraph

- HSBC HSBA.L a augmenté de 11 % les primes pour ses meilleurs éléments afin de rivaliser avec les concurrents de Wall Street, tout en avertissant que les moins performants pourraient ne rien recevoir.

- La France renforce son emprise sur le marché britannique de l'énergie, le géant des services publics Engie ENGIE.PA ayant dévoilé un accord de 14 milliards de dollars pour l'achat de l'ensemble du réseau de distribution d'électricité de Londres et du sud-est de l'Angleterre.

The Independent

- Le plus grand distributeur britannique Tesco TSCO.L a annoncé une restructuration importante de son siège social, qui entraînera la suppression de 180 emplois et la création simultanée de 250 nouveaux postes.

(1 $ = 0,7373 livres)