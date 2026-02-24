 Aller au contenu principal
British Business - 24 février
information fournie par Reuters 24/02/2026 à 05:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

Le Times

- Jose Alejandro Zamora Yrala , directeur d'une société de pièces détachées pour compagnies aériennes basée à Londres, AOG Technics, qui a utilisé de faux documents pour vendre des dizaines de milliers de pièces de moteur, ce qui a conduit à une brève immobilisation des avions pour des raisons de sécurité, a été condamné à quatre ans et huit mois d'emprisonnement.

- L'entreprise chimique britannique Johnson Matthey

JMAT.L a accepté de vendre son activité de technologies de catalyse à Honeywell HON.O pour un prix réduit de 1,33 milliard de livres (1,8 milliard de dollars), par rapport à la valeur précédemment convenue de 1,8 milliard de livres.

The Guardian

- Le plafonnement des jours d'audience des tribunaux va être levé , a annoncé le vice-Premier ministre britannique David Lammy, alors que le gouvernement cherche à résorber l'arriéré judiciaire.

- Le président américain Donald Trump a déclaré qu'il pouvait utiliser les droits de douane d'une "manière beaucoup plus puissante et odieuse", alors que le Royaume-Uni et l'UE ont déclaré qu'ils cherchaient à clarifier de toute urgence les accords commerciaux conclus avec les États-Unis l'été dernier.

The Telegraph

- L'autorité britannique de régulation de l'énergie, Ofgem, a révélé que plus de 140 projets de centres de données se sont manifestés pour obtenir des connexions au réseau, avec des demandes pour plus de 50 gigawatts (GW) de capacité.

- Le fonds de pension du Parlement britannique a été critiqué pour avoir investi dans des géants chinois de la technologie tout en excluant les entreprises de défense qui assurent la dissuasion nucléaire de la Grande-Bretagne.

Sky News

- Le Royaume-Uni n'a pas exclu de prendre des mesures de rétorsion à l'encontre des États-Unis, tandis que l'Union européenne a suspendu la ratification de son accord commercial avec Washington.

(1 dollar = 0,7409 livres)

L'offre BoursoBank