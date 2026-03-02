USA: l'activité manufacturière a légèrement ralenti en février

information fournie par Boursorama avec AFP • 02/03/2026 à 16:38

L'activité manufacturière a flanché le mois dernier aux Etats-Unis mais reste au-dessus au-dessus des attentes, selon un baromètre régulier publié lundi.

L'indice publié par la fédération professionnelle ISM, basé sur les réponses d'un panel d'entreprises, s'est établi à 52,4% en février, contre 52,6% en janvier.

Les investisseurs s'attendaient à un ralentissement plus marqué, selon le consensus publié par MarketWatch.

Dans leurs réponses au sondage, les entreprises continuent de citer l'impact des droits de douane, notamment sur les matériaux nécessaires à leur activité.

"Aujourd'hui, les produits américains tels que l'acier et l'aluminium sont de loin les plus chers au monde", relève ainsi un responsable de l'industrie des transports, cité dans le communiqué ISM.

Selon lui, les droits de douane provoquent sont contreproductifs chez les utilisateurs américains de ces produits: "Ils font augmenter les prix, tout en réduisant la demande et la rentabilité."