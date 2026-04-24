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British Business - 24 avril
information fournie par Reuters 24/04/2026 à 07:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

Le Times - Le nouveau directeur général et le président de BP BP.L n'ont pas réussi à obtenir le soutien des actionnaires pour deux résolutions proposées par le conseil d'administration lors de leur première sortie publique à l'assemblée générale annuelle. - Meta Platforms META.O et Microsoft MSFT.O ont déclaré qu'ils allaient supprimer des milliers d'emplois alors que les entreprises augmentent leurs dépenses dans le domaine de l'intelligence artificielle, soulignant la pression financière croissante d'une course à l'armement en matière d'intelligence artificielle qui s'intensifie.

The Guardian - Le président américain Donald Trump a déclaré que les États-Unis prendront des mesures de rétorsion avec un "gros tarif" si la Grande-Bretagne continuait à cibler les entreprises américaines de médias sociaux avec sa taxe sur les technologies. - Plus de 200 000 personnes ont signé des pétitions demandant au gouvernement britannique de mettre fin aux contrats publics avec l'entreprise technologique américaine Palantir

PLTR.O , reflétant le malaise croissant concernant le rôle de l'entreprise dans les services publics, y compris le NHS.

The Telegraph - Les actionnaires de Warner Bros Discovery WBD.O ont soutenu le projet de fusion de la société avec Paramount Skydance

PSKY.O , pour un montant de 111 milliards de dollars, en dépit d'une réaction négative généralisée à Hollywood.

- Le groupe de supermarchés britannique Sainsbury's SBRY.L accueillerait favorablement une présence policière régulière dans ses magasins afin de décourager le vol à l'étalage ainsi que la violence et les abus contre le personnel, a déclaré son patron.

Sky News -La société britannique d'éducation Pearson PSON.L est confrontée à une nouvelle résistance des actionnaires concernant des propositions qui pourraient se traduire par des augmentations de salaire de plusieurs millions de livres pour les cadres supérieurs au cours des trois prochaines années. - Natalie Black, cadre supérieure à l'Ofcom, est en lice pour devenir directrice générale de l'Office for Investment du gouvernement britannique.

The Independent - La Grande-Bretagne enquête sur la façon dont les données d'une organisation caritative de santé ont été mises en vente sur le site chinois Alibaba 9988.HK , a déclaré un ministre du gouvernement, y compris un ensemble de données qui semblait contenir des informations sur 500 000 personnes.

Fusions / Acquisitions
Sport

Valeurs associées

BP
570,000 GBX LSE -0,42%
Gaz naturel
2,61 USD NYMEX -3,97%
META PLATFORMS
659,1500 USD NASDAQ -2,31%
MICROSOFT
415,7500 USD NASDAQ -3,97%
PALANTIR TECHNOLOGIES
141,5700 USD NASDAQ -7,24%
PARAMOUNT SKYDANCE CORP.
11,2700 USD NASDAQ -4,49%
PEARSON
1 076,750 GBX LSE -2,02%
Pétrole Brent
105,17 USD Ice Europ -0,79%
Pétrole WTI
95,75 USD Ice Europ -0,93%
SAINSBURY
339,200 GBX LSE -3,94%
WARNER BROS RG-A
26,9000 USD NASDAQ -1,57%
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