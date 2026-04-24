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Karim Benzema n'écarte pas un retour à l'OL, mais...
information fournie par So Foot 24/04/2026 à 09:06

Karim Benzema n'écarte pas un retour à l'OL, mais...

Karim Benzema n'écarte pas un retour à l'OL, mais...

La fin du rêve au Groupama. C’est un épisode que l’on a vu, revu et rerevu depuis plusieurs années et le départ de Karim Benzema du Real Madrid. Les rumeurs et les questionnements sur un retour à l’OL, dans son club formateur, sont répétitifs. Le Ballon d’or a mis fin au doute lors d’un live Instagram avec son ami Rohff . « Je ne peux pas » , a-t-il soufflé aux personnes présentes pour suivre la discussion. Une fin de carrière en tant que joueur dans sa ville natale est donc définitivement à exclure des lubies lyonnaises , mais pourquoi pas dans un autre rôle ?

Le Nueve se voit entraîner des jeunes

Si le rectangle vert du Groupama Stadium ne devrait pas voir les crampons de Benzema, l’attaquant d’Al-Hilal n’a pas définitivement fermé la porte à un retour à l’OL après sa carrière de joueur : « Pourquoi pas travailler là-bas après, mais comme joueur, non. »

TC pour SOFOOT.com

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