British Business - 22 avril

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Voici les principaux articles parus dans les pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

Le Times - Royal Mail s'est engagé à investir 500 millions de livres(675,30 millions de dollars) au cours des cinq prochaines années dans le cadre de son plan d'amélioration du service universel afin de mieux répondre aux besoins des clients, a déclaré la société mère International Distribution Services. - Certains aliments fabriqués en Grande-Bretagne, comme les chips et les gâteaux, pourraient être interdits de vente dans le cadre d'un futur accord commercial entre le Royaume-Uni et l'UE, car les règles post-Brexit pourraient empêcher les produits fabriqués avec des pesticides approuvés par Bruxelles d'atteindre le marché une fois que la production est terminée.

The Guardian - Les compagnies aériennes exhortent le gouvernement britannique à assouplir les règles en matière d'environnement et de bruit et à réduire les taxes sur les vols, alors qu'elles se préparent à des coûts plus élevés et à une éventuelle pénurie de kérosène liée à la guerre au Moyen-Orient. - Environ 500 agriculteurs gallois ont assigné Green Gen Cymru, promoteur d'énergie verte, devant la Haute Cour, l'accusant d'avoir eu un comportement inapproprié à propos de projets visant à faire passer des pylônes électriques sur leurs terres.

The Telegraph - La ministre britannique des finances, Rachel Reeves, a déclaré que le gouvernement autoriserait le développement de nouveaux gisements de pétrole et de gaz à proximité des projets existants en mer du Nord, alors même que le secrétaire d'État à l'énergie, Ed Miliband, a averti que l'expansion de l'exploration des combustibles fossiles risquait de compromettre les objectifs en matière de climat. - Le test d'aptitude à l'anglais en ligne de Duolingo &DUOL.O>, qui a gagné en popularité auprès des universités pendant la pandémie, est utilisé par certains établissements britanniques pour les admissions internationales, mais reste non approuvé pour l'exigence principale du ministère de l'intérieur en matière de langue d'immigration.

Sky News - Lufthansa &LHAG.DE> a déclaré que 20 000 vols court-courriers seront supprimés de son programme cet été, ce qui lui permettra d'économiser sur le coût élevé du kérosène. - Le président du distributeur britannique de vêtements de sport JD Sports Fashion &JD.L>, Andy Higginson, quittera son poste .

(1 $ = 0,7404 livres)