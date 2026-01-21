British Business - 21 janvier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

Le Times

- La société pharmaceutique britannique GSK GSK.L a accepté d'acheter une société biopharmaceutique américaine RAPT Therapeutics RAPT.O développant un traitement pour les allergies alimentaires pour 2,2 milliards de dollars, la première acquisition bolt-on sous l'égide de son nouveau directeur général.

The Guardian

- La ministre britannique de la culture, Lisa Nandy, a l'intention de demander aux organismes de surveillance des médias et de la concurrence d'examiner le projet de rachat des titres du Telegraph par le propriétaire du Daily Mail pour un montant de 500 millions de livres (671,65 millions de dollars).

- Netflix NFLX.O a adouci son offre de 82,7 milliards de dollars pour les studios et les activités de streaming de Warner Bros Discovery WBD.O (WBD) en en faisant une transaction entièrement en numéraire, rationalisant ainsi sa réalisation potentielle face à une offre hostile de Paramount Skydance PSKY.O .

The Telegraph

- Un fonds de pension danois, AkademikerPension , a déclaré qu'il prévoyait de se défaire de ses avoirs en dette du gouvernement américain en réponse aux menaces de Donald Trump contre le Groenland.

- Le supermarché Asda, en difficulté, va sous-traiter à DHL les emplois liés à la gestion des livraisons en ligne pour sa gamme de vêtements George. 1 200 postes devraient être concernés.

Sky News

- Le distributeur britannique Next NXT.L se rapproche d'un accord pour ajouter Russell & Bromley (R&B) dès mercredi, à son écurie de marques, alors qu'un autre nom important du commerce de détail se prépare à disparaître de la rue principale.

- Un autre des plus hauts dirigeants de Marks & Spencer

MKS.L Josie Smith, responsable de la technologie du distributeur, quitte l'entreprise moins d'un an après que ses opérations aient été dévastées par une cyberattaque.

(1 $ = 0,7444 livre)