British Business - 21 avril

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

Le Times - Apple AAPL.O a déclaré lundi que John Ternus deviendra le directeur général du fabricant de l'iPhone. Tim Cook deviendra le président exécutif d'Apple, a déclaré la société.

- Le fabricant allemand de médicaments Boehringer Ingelheim a déclaré qu'il investirait £150 millions($202.83 millions) pour créer un centre d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique dans le Knowledge Quarter de Londres.

The Guardian -La Grande-Bretagne prévoit de transférer les anciens parcs éoliens et solaires subventionnés vers des contrats d'électricité à prix fixe, afin de protéger les ménages et les entreprises des chocs de prix du gaz et de réduire le lien entre les coûts de l'électricité et les marchés des combustibles fossiles.

-La plateforme de marchés prédictifs Polymarket discute avec des investisseurs pour lever 400 millions de dollars de fonds, pour une valorisation d'environ 15 milliards de dollars, y compris l'argent frais.

The Telegraph - Le Premier ministre britannique Keir Starmer a critiqué les fonctionnaires du ministère des affaires étrangères lundi, après avoir reconnu qu'ils ne l'avaient pas informé des problèmes de sécurité liés à son candidat au poste d'ambassadeur des États-Unis.

The Independent -TikTok a lancé une carte de débit pour les créateurs de contenu britanniques en partenariat avec Visa, afin d'améliorer les flux de trésorerie et d'offrir un accès plus rapide aux revenus dans une économie des créateurs en pleine expansion.

(1 $ = 0,7395 livre)