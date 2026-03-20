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British Business - 20 mars
information fournie par Reuters 20/03/2026 à 04:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

Le Times - La Lloyd's of London a officiellement abandonné son projet de numérisation de l'ensemble du marché de l'assurance sur une plateforme unique basée sur le cloud, une volte-face qui pourrait entraîner la radiation de jusqu'à 300 millions de livres (402,45 millions de dollars). - Darren Graves , responsable de la fiscalité chez Deloitte, devrait devenir le prochain directeur général du cabinet d'expertise comptable au Royaume-Uni.

The Guardian - BP BP.L a déclaré qu'il vendrait son site de raffinage de pétrole allemand à Gelsenkirchen à la société d'investissement Klesch Group pour une somme non divulguée, dans le cadre du plan de désinvestissement de 20 milliards de dollars de la compagnie pétrolière britannique visant à réduire les coûts. - Les dirigeants des compagnies aériennes européennes ont prévenu qu'un conflit prolongé au Moyen-Orient entraînerait une hausse des tarifs aériens, car les annulations de vols font grimper les coûts et les prix du carburant d'aviation, certains transporteurs signalant même des risques pour l'approvisionnement en carburant d'aviation.

The Telegraph - IG Group IGG.L envisage de déplacer sa cotation de Londres, éventuellement aux États-Unis, car le spécialiste des paris sur les marchés cherche à exploiter les marchés à croissance rapide remodelés par les nouvelles technologies de transactions. - Amazon AMZN.O a dévoilé une version sur abonnement de son assistant vocal Alexa+ au Royaume-Uni.

Sky News - La société de rachat Bridgepoint BPTB.L prépare des propositions pour une offre formelle de plus d'un milliard de livres sterling pour l'opérateur britannique d'hôpitaux privés, Spire Healthcare SPI.L . - Premier Foods PFD.L , le propriétaire de Mr Kipling et des cubes de bouillon Bisto, envisage une offre de 200 millions de livres pour Crosta Mollica, la marque européenne de pizzas haut de gamme.

The Independent - Tesco TSCO.L , le plus grand employeur du secteur privé britannique, est devenu le dernier grand distributeur à augmenter les salaires des employés de ses magasins d'un montant supérieur à l'inflation, à la suite de mesures similaires prises par ses pairs - La réouverture du détroit d'Ormuz est "la meilleure chose à faire" pour éviter une hausse des taux d'intérêt , a déclaré Andrew Bailey, gouverneur de la Banque d'Angleterre.

(1 $ = 0,7454 livres)

Devises
Fusions / Acquisitions
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