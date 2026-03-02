British Business - 2 mars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

Le Times

- La société de capital-investissement Blackstone BX.N a investi 100 millions de livres (134,44 millions de dollars) dans OurHouse, qui gère deux clubs de membres haut de gamme accueillant des enfants à Londres et ambitionne d'en créer trois autres dans des quartiers prospères de la capitale.

- La société de biotechnologie Roquefort Therapeutics

ROQ.L prévoit d'acquérir les droits sur un traitement anticancéreux en phase clinique auprès d'une société américaine, dans le cadre d'un rachat inversé de 32 millions de livres qui l'amènera à passer d'une cotation principale à Londres à un marché boursier de second rang.

The Guardian

- Le Premier ministre britannique Keir Starmer a déclaré dimanche que son pays avait accepté une demande des États-Unis d'utiliser les bases britanniques pour des frappes défensives contre les missiles iraniens dans les dépôts de stockage ou les lanceurs.

- Les promoteurs de centres de données font l'objet de pressions de la part de groupes de campagne pour révéler si leurs projets augmenteront les émissions nettes de gaz à effet de serre du Royaume-Uni, alors que l'on craint que les sites ne doublent la demande nationale d'électricité.

The Telegraph

- L'ancien ambassadeur de Grande-Bretagne aux États-Unis, Peter Mandelson, devrait quitter sa résidence secondaire dans le Wiltshire pour réduire ses dépenses à la suite de l'affaire de son amitié avec Jeffrey Epstein.

Sky News

- La base britannique de la Royal Air Force d'Akrotiri a été touchée par une attaque présumée de drone . Aucune victime n'est à déplorer dans cet incident survenu sur la base près de Limassol, à Chypre.

The Independent

- Plus de 60 parlementaires ont signé un engagement contre le développement du champ pétrolifère de Rosebank par les militants d'Uplift.

(1 $ = 0,7438 livres)