+ fortes hausses et baisses SBF 120

British Business - 19 novembre
information fournie par Reuters 19/11/2025 à 04:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

Le Times - La Grande-Bretagne va construire un réseau de nouvelles usines de munitions pour renforcer sa préparation à la guerre, dans le but de rétablir la production nationale d'explosifs militaires pour la première fois depuis près de vingt ans. - Hewlett Packard Enterprise HPE.N cherche à obtenir près de 1,8 milliard de dollars de la part de la succession de feu Mike Lynch pour l'acquisition par HP de son entreprise technologique britannique Autonomy, ont déclaré les avocats du géant technologique américain à la Haute Cour de Londres.

The Guardian - La société norvégienne de logiciels Visma a approché Ron Kalifa, ancien patron du groupe de paiements Worldpay et directeur de la Banque d'Angleterre, pour qu'il devienne son président s'il va de l'avant avec une introduction en bourse de 20 milliards d'euros (23,14 milliards de dollars) à Londres au printemps prochain. - Exxon Mobil XOM.N a déclaré qu'il fermerait son usine d'éthylène de Fife (FEP) en Écosse en février 2026, déclarant que le site n'est plus compétitif en raison des coûts d'approvisionnement élevés, de la faiblesse des conditions du marché et de l'environnement économique et politique du Royaume-Uni.

The Telegraph - La ministre britannique des finances, Rachel Reeves, s'apprête à augmenter les dépenses de 6 milliards de livres (7,88 milliards de dollars) pour les prestations sociales dans son budget annuel, qui sera annoncé la semaine prochaine.

The Independent - Le régulateur britannique de la concurrence a lancé des enquêtes sur StubHub, Viagogo, AA Driving School, BSM Driving School, Gold's Gym, Wayfair W.N , Appliances Direct et Marks Electrical à propos de leurs problèmes de prix en ligne.

(1 $ = 0,8642 euro)

(1 $ = 0,7615 livre)

