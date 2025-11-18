British Business - 18 novembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

Le Times

- HICL Infrastructure HICL.L et The Renewables Infrastructure Group Ltd TRIG.L vont fusionner pour former la plus grande société d'investissement en infrastructure cotée en bourse au Royaume-Uni, d'une valeur d'environ 3,98 milliards de livres (5,23 milliards de dollars), ont annoncé les sociétés.

- Le cabinet d'avocats Ashurst, basé à Londres, et le cabinet américain Perkins Coie ont annoncé qu'ils avaient convenu d'une fusion qui créerait un cabinet combiné de 3 000 avocats avec un chiffre d'affaires de 2,7 milliards de dollars, ce qui le placerait parmi les 20 premiers au monde.

The Guardian

- TotalEnergies TTEF.PA a déclaré qu'il allait plus que doubler sa capacité nette de production de gaz en acquérant 50 % du portefeuille de production d'électricité flexible en Europe occidentale de l'énergéticien tchèque EPH, dans le cadre d'une transaction de 5,1 milliards d'euros (5,91 milliards de dollars), toutes actions confondues.

The Telegraph

- AXA Investment Managers a réduit de moitié son exposition aux obligations britanniques dans certains portefeuilles vendredi, suite à l'annonce que le gouvernement n'a pas l'intention d'augmenter l'impôt sur le revenu.

Sky News

- L'aéroport d'Heathrow nommera ce mois-ci l'ancien directeur général de BT Group, Philip Jansen, comme son prochain président , alors que la plaque tournante de l'aviation britannique poursuit ses projets d'expansion de 50 milliards de livres (65,76 milliards de dollars).

(1 $ = 0,7603 livre)

(1 $ = 0,8628 euro)