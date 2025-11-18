 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
49 072,25
-2,49%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

British Business - 18 novembre
information fournie par Reuters 18/11/2025 à 04:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

Le Times

- HICL Infrastructure HICL.L et The Renewables Infrastructure Group Ltd TRIG.L vont fusionner pour former la plus grande société d'investissement en infrastructure cotée en bourse au Royaume-Uni, d'une valeur d'environ 3,98 milliards de livres (5,23 milliards de dollars), ont annoncé les sociétés.

- Le cabinet d'avocats Ashurst, basé à Londres, et le cabinet américain Perkins Coie ont annoncé qu'ils avaient convenu d'une fusion qui créerait un cabinet combiné de 3 000 avocats avec un chiffre d'affaires de 2,7 milliards de dollars, ce qui le placerait parmi les 20 premiers au monde.

The Guardian

- TotalEnergies TTEF.PA a déclaré qu'il allait plus que doubler sa capacité nette de production de gaz en acquérant 50 % du portefeuille de production d'électricité flexible en Europe occidentale de l'énergéticien tchèque EPH, dans le cadre d'une transaction de 5,1 milliards d'euros (5,91 milliards de dollars), toutes actions confondues.

The Telegraph

- AXA Investment Managers a réduit de moitié son exposition aux obligations britanniques dans certains portefeuilles vendredi, suite à l'annonce que le gouvernement n'a pas l'intention d'augmenter l'impôt sur le revenu.

Sky News

- L'aéroport d'Heathrow nommera ce mois-ci l'ancien directeur général de BT Group, Philip Jansen, comme son prochain président , alors que la plaque tournante de l'aviation britannique poursuit ses projets d'expansion de 50 milliards de livres (65,76 milliards de dollars).

(1 $ = 0,7603 livre)

(1 $ = 0,8628 euro)

Fusions / Acquisitions
Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

Gaz naturel
4,57 USD NYMEX +1,26%
HICL INFRA
110,400 GBX LSE -6,28%
Pétrole Brent
63,86 USD Ice Europ -0,27%
Pétrole WTI
59,59 USD Ice Europ -0,13%
RNWS INFRA GRP
75,600 GBX LSE +5,00%
TOTALENERGIES
56,530 EUR Euronext Paris +0,53%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Top 5 IA du 17/11/2025
    Top 5 IA du 17/11/2025
    information fournie par Libertify 18.11.2025 05:00 

    Au programme ce matin : Alstom , Dassault Aviation , Johnson & Johnson, Renault , Thales . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les

  • Des agriculteurs français conduisent des tracteurs lors d'une manifestation organisée par le syndicat agricole Coordination Rurale, avec en arrière-plan le dôme de l'Hôtel des Invalides, dans l'ouest de Paris, le 23 février 2024 ( AFP / MIGUEL MEDINA )
    La Coordination rurale renouvelle sa tête dans un congrès sous tension
    information fournie par AFP 18.11.2025 04:19 

    C'est dans le Gers qui l'a vue naître que la Coordination rurale se réunit mardi et mercredi pour son congrès: deux camps s'affrontent pour prendre la tête du 2e syndicat agricole français, après sa percée historique aux dernières élections. La présidente sortante ... Lire la suite

  • Les ventes de Perrier sous l'appellation "eau minérale naturelle" devront-elles être suspendues le temps que Nestlé Waters obtienne une nouvelle autorisation pour exploiter ses forages ? ( AFP / Fred TANNEAU )
    Perrier: décision attendue sur la suspension des ventes demandée par UFC-Que Choisir
    information fournie par AFP 18.11.2025 04:16 

    Les ventes de Perrier sous l'appellation "eau minérale naturelle" devront-elles être suspendues le temps que Nestlé Waters obtienne une nouvelle autorisation pour exploiter ses forages ? Le tribunal judiciaire de Nanterre rend sa décision mardi, énième rebondissement ... Lire la suite

  • Le tribunal correctionnel de Lyon se penche mardi sur une plainte en diffamation portée par le groupe Holnest, contrôlé par Jean-Michel Aulas et son fils Alexandre, contre le média indépendant Rue89Lyon, qui dénonce une "procédure-bâillon" ( AFP / LOIC VENANCE )
    Accusé par Holnest de diffamation, Rue89Lyon devant la justice
    information fournie par AFP 18.11.2025 04:15 

    Le tribunal correctionnel de Lyon se penche mardi sur une plainte en diffamation portée par le groupe Holnest, contrôlé par Jean-Michel Aulas et son fils Alexandre, contre le média indépendant Rue89Lyon, qui dénonce une "procédure-bâillon". Le groupe Holnest avait ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank