British Business - 18 décembre
information fournie par Reuters 18/12/2025 à 05:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

Le Times

- La major du pétrole et du gaz BP BP.L a nommé Meg O'Neill, la directrice de l'entreprise australienne Woodside Energy WDS.AX , comme sa prochaine directrice générale.

- Paddy Power Betfair, la marque du bookmaker Flutter

FLTRF.L , paiera 2 millions de livres (2,67 millions de dollars) pour remédier à des manquements à la réglementation, après qu'une enquête a révélé des manquements liés aux interactions avec les clients.

The Guardian

- Le service de conciliation britannique Acas (the Advisory, Conciliation and Arbitration Service) a proposé son aide pour tenter de sortir de l'impasse la grève des médecins résidents en Angleterre.

- Le leader de Reform UK, Nigel Farage, pourrait faire l'objet d'une deuxième enquête sur les allégations selon lesquelles il aurait trop dépensé pour sa bataille électorale à Clacton, l'organisme de surveillance officiel ayant déclaré qu'il était en train d'évaluer ces allégations.

The Telegraph

- La Grande-Bretagne doit faire face à une facture de 8,75 milliards de livres (11,69 milliards de dollars) après que le Premier ministre Keir Starmer a accepté de rejoindre le programme d'échange d'étudiants de l'Union européenne.

- L'entreprise allemande Höfner a demandé la protection de la loi sur les faillites en Bavière, alors que les fabricants luttent contre la hausse des coûts.

Sky News

- Le patron des opérations britanniques de Fujitsu 6702.T , Paul Patterson, devra faire face à un nouvel interrogatoire serré de la part des députés le mois prochain, alors que des pressions sont exercées sur l'entreprise pour qu'elle débourse des centaines de millions de livres sterling dans le cadre de la vaste facture de compensation du scandale informatique Horizon.

- La société de capital-investissement Permira a sollicité l'aide d'Alan Middleton, l'ancien directeur général de PA Consulting Group, dans le cadre de sa tentative d'acquisition d'Interpath Advisory.

$1 = 0,7484 livre)

