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British Business - 16 mars
information fournie par Reuters 16/03/2026 à 04:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

Le Times - Le cofondateur de Ben & Jerry's, Ben Cohen, a critiqué l'investisseur activiste Trian Fund de Nelson Peltz pour avoir resserré son emprise sur la société mère de la marque, Magnum

MICCT.AS , après que le fonds spéculatif a installé Josh Frank, le directeur des investissements de Trian, au conseil d'administration du fabricant de crèmes glacées. - Harwood Capital pousse M&C Saatchi SAA.L à scinder le groupe de publicité pour dégager de la valeur de son ensemble d'activités, ajoutant ainsi une pression supplémentaire alors que l'entreprise est confrontée à des troubles de leadership.

The Guardian - Le directeur général de Huntsman Corp HUN.N a averti que l'entreprise pourrait fermer son usine chimique de Teesside dans les mois à venir si les prix du gaz au Royaume-Uni restent élevés. - La Grande-Bretagne envisage d'envoyer des drones de déminage dans le détroit d'Ormuz plutôt que de déployer des navires de guerre, alors que les ministres cherchent à éviter une escalade des tensions avec les États-Unis tout en s'efforçant de maintenir les flux de pétrole.

The Telegraph - La Grande-Bretagne a refusé l'appel du président américain Donald Trump à envoyer des navires de guerre dans le détroit d'Ormuz. Le Premier ministre Keir Starmer s'apprête à promettre un soutien aux "travailleurs" qui subissent les pressions du coût de la vie aggravées par le conflit au Moyen-Orient.

Sky News - Le fabricant d'appareils médicaux Smith & Nephew SN.L prévoit de porter le salaire maximum de son directeur général à plus de 14 millions de livres , soit une augmentation de plus de 50 %, alors que l'entreprise cherche à aligner sa rémunération sur celle de ses rivaux américains.

The Independent - Le géant chinois du commerce électronique JD.com 9618.HK a lancé son marché en ligne Joybuy au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, aux Pays-Bas, en Belgique et au Luxembourg, intensifiant ainsi ses efforts au-delà de son marché national et s'attaquant au leader du marché, Amazon AMZN.O .

Guerre en Iran

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Gaz naturel
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JD.COM RG-A
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