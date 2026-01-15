 Aller au contenu principal
British Business - 15 janvier
information fournie par Reuters 15/01/2026 à 01:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

Le Times

- Oxford Biomedica OXB.L est en pourparlers avec une société suédoise de capital-investissement EQT EQTAB.ST pour le rachat de la société de médicaments d'une valeur de 900 millions de livres (1,21 milliard de dollars), dans le cadre d'une transaction qui pourrait voir une autre entreprise de sciences de la vie quitter le marché londonien.

- Douglas Flint, qui a dirigé les conseils d'administration de HSBC HSBA.L et d'Aberdeen, deviendra le prochain président de Prudential PRU.L et contribuera à orienter la croissance de l'assureur britannique en Asie.

The Guardian

- Amazon AMZN.O prévoit de fermer l'un de ses centres de traitement des commandes au Royaume-Uni, en offrant aux employés la possibilité d'être transférés sur un autre site. La société a déclaré que 590 employés concernés se verront proposer un transfert vers son nouveau site de Northampton ou vers d'autres centres.

- Coca-Cola KO.N aurait abandonné les plans de vente de sa chaîne Costa Coffee après que les offres des sociétés de capital-investissement n'aient pas répondu à ses attentes.

The Telegraph

- Shell SHEL.L a abandonné la vente pour 500 millions de livres (671,70 millions de dollars) de presque une douzaine de champs gaziers en mer du Nord à un négociant en pétrole accusé de fraude.

Sky News

- 1st Central, un assureur automobile et habitation avec plus de 1,5 million de polices actives, est en pourparlers avec des conseillers au sujet d'une éventuelle introduction en bourse à Londres d'environ 1 milliard de livres (1,34 milliard de dollars).

(1 $ = 0,7444 livre)

