British Business - 13 mars

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

Le Times

- Les détaillants d'essence britanniques font l'objet d'une enquête sur les allégations selon lesquelles ils profitent du conflit au Moyen-Orient en augmentant de manière injustifiée les prix des carburants à la pompe.

- Une commission de la Chambre des communes a condamné Fujitsu 6702.T pour n'avoir pas versé "un seul centime" au titre de la facture d'indemnisation de 2 milliards de livres (2,67 milliards de dollars) Post Office Horizon, alors que l'entreprise continue à profiter de contrats publics importants tandis que les contribuables assument les coûts de réparation.

The Guardian

- L'ancien chef de Google Europe, Matt Brittin, serait le favori pour devenir le prochain directeur général de la BBC , ce qui marquerait l'orientation agressive du radiodiffuseur vers un avenir "media tech".

- La commission des comptes publics (PAC) a averti qu'un gel du financement en termes réels du BBC World Service risquait "d'ouvrir la porte" à la propagande de la Russie et de la Chine soutenue par l'État, sapant ainsi l'un des principaux instruments de la puissance douce du Royaume-Uni.

The Telegraph

- Estée Lauder EL.N a déposé une plainte contre Jo Malone CBE, sa société Jo Loves, et Zara, pour contrefaçon de marque et "passing off" concernant l'utilisation de son nom dans leur collaboration mondiale en matière de parfums.

- Le président d'Ineos, Sir Jim Ratcliffe, a adressé un avertissement sévère au ministre de l'énergie Ed Miliband, qualifiant la guerre contre l'Iran de "signal d'alarme" et exigeant un renversement immédiat de l'interdiction du Labour sur les nouveaux forages en mer du Nord pour garantir la sécurité nationale.

Sky News

- Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a déclaré à Sky que la marine américaine commencerait bientôt à escorter les pétroliers dans le détroit d'Ormuz après que le nouveau dirigeant iranien, Mojtaba Khamenei, a menacé de fermer la voie navigable stratégique, une décision qui a déjà contribué à faire repasser les prix du pétrole au-dessus de 100 dollars le baril.

- Le ministre britannique de la défense, John Healey, a chargé les planificateurs militaires d'élaborer des options pour défendre le transport maritime dans le détroit d'Ormuz aux côtés du groupe E5 des puissances européennes, alors que la Royal Navy s'apprête à déployer le HMS Dragon et des systèmes autonomes de chasse aux mines dans la région, face à l'escalade des menaces iraniennes.

