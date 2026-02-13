British Business - 13 février

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

Le Times - Quatre associés d'EY ont quitté le cabinet après avoir enfreint les règles d'indépendance lors de l'audit de Shell

SHEL.L qui a conduit à la résiliation d'un contrat de 66 millions de dollars par an.

The Guardian - Un haut responsable syndical a exhorté Angela Rayner, vice-présidente du parti travailliste , à remplacer Keir Starmer, avertissant que le parti risquait de perdre face à Reform UK lors d'une prochaine élection partielle à Gorton qu'elle s'attend à ce que le parti travailliste perde.

- La ministre britannique de la culture, Lisa Nandy, a déclaré jeudi qu'elle avait décidé d'émettre un avis d'intervention d'intérêt public concernant le projet d'acquisition du Telegraph Media Group par le propriétaire du Daily Mail, DMGT.

The Telegraph -La BBC se prépare à faire environ 600 millions de livres (816,78 millions de dollars) de coupes qui pourraient affecter les emplois et la programmation dans l'ensemble du radiodiffuseur, a déclaré son directeur général au personnel, alors que la société s'efforce de combler un fossé croissant dans ses finances.

Sky News - NatWest Group NWG.L a accordé environ 500 millions de livres de bonus pour 2025, soit environ 10% de plus que l'année précédente, alors que la banque augmente ses paiements après que le gouvernement a vendu la plupart de sa participation.

- L'Europe doit assumer une plus grande responsabilité pour sa propre défense alors que la militarisation mondiale s'accélère, a déclaré un haut fonctionnaire américain, tout en soulignant que Washington reste engagé envers ses alliés de l'Otan.

(1 $ = 0,7346 livres)