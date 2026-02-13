 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

British Business - 13 février
information fournie par Reuters 13/02/2026 à 08:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

Le Times - Quatre associés d'EY ont quitté le cabinet après avoir enfreint les règles d'indépendance lors de l'audit de Shell

SHEL.L qui a conduit à la résiliation d'un contrat de 66 millions de dollars par an.

The Guardian - Un haut responsable syndical a exhorté Angela Rayner, vice-présidente du parti travailliste , à remplacer Keir Starmer, avertissant que le parti risquait de perdre face à Reform UK lors d'une prochaine élection partielle à Gorton qu'elle s'attend à ce que le parti travailliste perde.

- La ministre britannique de la culture, Lisa Nandy, a déclaré jeudi qu'elle avait décidé d'émettre un avis d'intervention d'intérêt public concernant le projet d'acquisition du Telegraph Media Group par le propriétaire du Daily Mail, DMGT.

The Telegraph -La BBC se prépare à faire environ 600 millions de livres (816,78 millions de dollars) de coupes qui pourraient affecter les emplois et la programmation dans l'ensemble du radiodiffuseur, a déclaré son directeur général au personnel, alors que la société s'efforce de combler un fossé croissant dans ses finances.

Sky News - NatWest Group NWG.L a accordé environ 500 millions de livres de bonus pour 2025, soit environ 10% de plus que l'année précédente, alors que la banque augmente ses paiements après que le gouvernement a vendu la plupart de sa participation.

- L'Europe doit assumer une plus grande responsabilité pour sa propre défense alors que la militarisation mondiale s'accélère, a déclaré un haut fonctionnaire américain, tout en soulignant que Washington reste engagé envers ses alliés de l'Otan.

(1 $ = 0,7346 livres)

USA 2024
Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

Gaz naturel
3,22 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
67,56 USD Ice Europ +0,01%
Pétrole WTI
62,88 USD Ice Europ +0,08%
SHELL
2 875,750 GBX LSE -0,42%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank